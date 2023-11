Glücksvogerl zurück in Haitzendorf

Details Montag, 06. November 2023 09:50

Sonntag Nachmittag traf der SV Haitzendorf auf die SG Rohrbach/St. Veit. Die Heimischen hatten nach der in den letzten Tagen stattgefundenen Trennung vom bisherigen Coach Wallner Änderungen im Trainerteam vorgenommen. Die bisher doch eher enttäuschende Saison sollte mit einem Erfolg hinter sich gelassen werden. Mit den Gästen kam ein Gegner auf Besuch, der zuletzt 2 Pleiten kassiert hatte. Und auch dieses Mal mussten sie sich geschlagen geben. Am Ende stand ein knappes 1:0 auf der Anzeigetafel.

Neustart als Ziel

Ungefähr 320 Zuschauer hatten Bock, ihre Freizeit am Sportplatz mit der schönsten Nebensache zu verbringen. In dieser Meisterschaft wurden die ortsansässigen Fans soweit nicht allzu häufig mit positiven Resultaten ihres Teams verwöhnt. Daher entschieden sich die Verantwortlichen in den letzten Tagen auch dazu, neue Impulse zu setzen, was den Übungsleiter betrifft. Der bisherige Co Korbel bleibt aber. Und wird zumindest mal in naher Zukunft der reaktivierten Trainerlegende Parb, der den Klub in- und auswendig kennt, zuarbeiten. Das Ziel ist klar und lautet, den Verein so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Man möchte sich zunächst mal wieder am Mittelfeld der Tabelle orientieren. Dafür müssen Punkte her. Und der Auftakt sollte schon in dieser Partie gemacht werden.

Perfekter Corner bringt Haitzendorf in Front

Die Anfangsphase war zunächst aber mal davon geprägt, dass sich die Mannschaften gegenseitig neutralisierten. Es entwickelte sich ein Kampf um jeden Zentimeter. Eine spielerische Glanzleistung der Akteure war nicht zu sehen. Vielmehr versuchten beide Teams immer wieder, das Mittelfeld schnell mit hohen Bällen zu überbrücken. Der Dosenöffner für einen möglichen Sieg der Haitzendorfer war dann ein Standard in der 30. Minute. Der SV führte eine einstudierte Eckballvariante, die zunächst kurz abgespielt wurde, ideal aus. Die anschließende Hereingabe landete punktgenau auf dem Kopf von Eggenfellner, der artig einnickte. Tosender Applaus brandete auf. Die so wichtige Führung war geschafft und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Glück hat in Haitzendorf wieder Einzug gehalten

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste sehr bissig aus der Kabine. Man merkte, dass sie sehr schnell auf den Ausgleichen gehen wollten. Dieser Elen verpuffte dann zwar wieder etwas. Aber sie waren insgesamt wohl doch das aktivere Team im 2. Durchgang. Dementsprechend kamen sie durchaus auch zu guten Tormöglichkeiten. Unter anderem in der 62. sowie in der 70. Minute. Beide Male aber klatschte der Ball nur an die Stange und von dort nicht in den Kasten. Diese beiden Szenen drückten klar aus, dass es dem Auswärtsteam nicht vergönnt war, in dieser Partie nochmals zurückzukommen. Die Heimischen brachten die knappe Führung bis zum Ende über die Runden. Vielleicht ist im Zuge des Neustarts tatsächlich auch wieder das nötige Glück nach Haitzendorf zurückgekehrt. Dann wird es bald wieder weiter nach oben gehen!

Stimme zum Spiel

Martin Parb (Trainer SV Haitzendorf):

„Möchte meiner Mannschaft ein großes Pauschallob für die kämpferische Leistung aussprechen. In der 2. Halbzeit sind wir dann schon ordentlich unter Druck geraten. Aber die Defensive hat sehr gut dagegen gehalten. Und natürlich hatten wir auch das nötige Glück. Das Wichtigste sind in der Situation jetzt mal aber die 3 Punkte. In einer Woche fragt keiner mehr, wie der Sieg zustande gekommen ist.“

Der Beste: Tobias Eggenfellner (Sturm)

