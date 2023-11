Waidhofen ist wieder da!

Details Samstag, 11. November 2023 11:21

Zum Auftakt der 15. Runde ging Freitag Abend das Nachzüglerduell SV Waidhofen/Thaya gegen SV Haitzendorf über die Bühne. Bei der Begegnung handelte es sich um ein Paradebeispiel eines Sechstpunktespiels für die Gastgeber. Wenn man zumindest die theoretische Chance wahren wollte, eventuell in der Frühjahrssaison noch die rote Laterne abzugeben, musste ein Sieg her. Das Auswärtsteam, das in der Tabelle nur 2 Positionen höher steht, wollte selbstverständlich verhindern, dass die Heimischen nochmals rankommen. Am Ende gab es tatsächlich den so ersehnten Sieg für den Tabellenletzten.

Rassige, aber torlose 1. Hälfte

Das mit Spannung erwartete Duell fand vor etwa 270 Zuschauern im Birkenstadion statt. Die Fans des ortsansässigen Teams waren sich der Bedeutung dieses Kräftemessens bewusst. Dementsprechend wollten sie ihren Teil dazu vor Ort beitragen, ihre Männer nach vor zu pushen. Die Aufgabe sollte nicht leicht werden, denn die angereiste Mannschaft befand sich nach dem Einstandssieg des neuen Trainers Parb in der vergangenen Runde im mentalen Hoch. Trotz der Brisanz dieses Aufeinandertreffens bot sich den Anhängern eine lebhafte Partie. Die Akteure beider Seiten kämpften und schmissen alles rein, was sie nur konnten. Das durfte erwartet werden. Überraschend war eher, dass die Kontrahenten durchaus auch ansehnlichen Fußball nach vor fabrizierten. Das Heimteam hatte dabei einen richtig guten Start. Ihm gehörten die ersten Minuten, in denen es bereits Ansätze von Gefahr ausstrahlen konnte. Aber es dauerte nicht lange, bis auch die Gäste zu ihren Chancen kamen. Pirkner etwa prüfte nach rund einer Viertelstunde den gegnerischen Goalie. Dieser war zur Stelle. So ging es hin und her. Es blieb aber beim torlosen Remis in der ersten Halbzeit, auch weil Haitzendorfs Schuh gegen Ende des Durchgangs nur die Latte traf.

Eigentor entscheidet

Nach dem Seitenwechsel kam das Auswärtsteam wie von der Tarantel gebissen aus der Kabine. Die Jungs von Trainer Parb wollten jetzt in Front gehen, um den Heimischen endgültig zu signalisieren, dass sie in der Meisterschaft nicht noch mal den Ansatz von Spannung aufkommen lassen wollen. Das Spiel verlagerte sich in die Hälfte der Waidhofener. Das Auswärtsteam erarbeitete sich gute Angriffsmöglichkeiten und erhielt recht bald sogar einen Elfer zugesprochen. Berisha aber ließ sich die Chance nehmen. Der Goalie hatte auf die richtige Seite spekuliert. Die große Chance zur Führung war also dahin, und es sollte noch dicker kommen. In der 60 Minute ging der Tabellenletzte tatsächlich in Führung. Nach einer hohen Hereingabe wird Haitzendorfs Kaciku unglücklich im eigenen Sechzehner angeschossen und von dort trudelte der Ball unglücklich über die Linie. Das Heimteam konnte also wieder mal das nicht mehr gewohnte Gefühl eines Torjubels ausleben. Und nicht nur das. Nachdem es den Gästen in der verbliebenen Zeit auch nicht mehr gelang, nochmals zurückzukommen, konnte sogar erstmals seit Spieltag 3 wieder gewonnen worden. Das zu einem mental sehr guten Zeitpunkt vor der Winterpause. So können die Waidhofener mit einem positiven Erlebnis in die Unterbrechung bzw. Frühjahrsvorbereitung gehen und sich in den kommenden Monaten motiviert vorbereiten, um in der Rückrunde doch noch die rote Laterne loszuwerden.

Stimme zum Spiel

Andreas Neuwirth (Trainer SV Waidhofen/Thaya):

„Das war heute ein kampfkräftiger Auftritt meiner Jungs! Wir hatten vor allem auch zu Beginn der 2. Halbzeit das nötige Glück. Aber das haben wir uns verdient. Super, die Herbstrunde doch noch mit einem Erfolg abzuschließen. Das heißt, wir sind am Leben und glauben an unsere Chance im Frühjahr.“

Die Besten: Fabian Teufel (Verteidigung) und Marco Altschach (Torhüter)

