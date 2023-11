Wr. Neustadt entführt Punkt von der SG Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 11. November 2023 12:16

Freitag Abend empfing die SG Rohrbach/St. Veit den SC Fortuna Wiener Neustadt. In den vergangenen Runden war den Heimischen etwas die Puste ausgegangen. Der letzte volle Erfolg konnte in Runde 11 gefeiert werden. Da machten sie noch mit einem beachtlichen Sieg gegen Schrems auf sich aufmerksam. Dann schien sich doch schon etwas die Müdigkeit nach einer langen Herbstsaison zu zeigen. Einmal sollten noch alle Kräfte für einen abschließenden Sieg gegen Neustadt gebündelt werden. Es reichte aber schließlich nur zu einem 1:1.

Elfer von Neustadts Sax zur Führung

In etwa 220 Zuschauer strömten auf die Liese Prokop Sportanlage. Sie hatten noch ein letztes Mal in diesem Jahr Lust auf Fußball in Rohrbach an der Gölsen. Die lokalen Fans spekulierten trotz der eher enttäuschenden Leistungen an den vergangenen Spieltagen mit einem Sieg. Ihre Jungs hatten in dieser Meisterschaft bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich zu Hause vor niemandem verstecken müssen und jeden schlagen können. Die Neustädter auf der anderen Seite feierten zuletzt einen Dreier gegen die Juniors von St. Pölten und traten selbstbewusst die Auswärtsreise an. Sie starteten auch gut in die Partie. Die Defensive stand sehr stabil. Die Räume wurden eng gemacht. Das war aber absolut notwendig. Die Heimischen agierten äußerst kreativ und mit viel Spielwitz, zumeist blieb es aber nur bei Halbchancen. Auch weil es ihnen tatsächlich sehr schwer gemacht wurde, sich durch die Verteidigungsreihen durchzukombinieren. Knapp vor Ende der ersten Halbzeit belohnte sich der SC für die konsequente Arbeit gegen den Ball sogar mit dem Führungstrefffer. Der Schiedsrichter pfiff einen Strafstoß für die Männer von Trainer Wöhrer. Sax trat an und blieb cool, sehr cool. Im Panenka-Style verwertete er den Penalty gefühlvoll in die Mitte des Kastens. Die Anzeigetafel wurde auf 0:1 aktualisiert und mit diesem Stand ging es auch in die Pause.

Heimische fighten zurück

Nach dem Nackenschlag gegen Ende der 1. Hälfte musste Coach Popovits in der Kabine die richtigen Worte finden, um seine Spieler wieder aufzurichten. Ein letztes Mal galt es in dieser Herbstsaison, alles aus sich rauszuholen. Die Ansprache schien funktioniert zu haben. Die Akteure der SG waren bereit, die schweren Meter zu gehen, zu kratzen und zu beißen, sowie die notwendige Laufbereitschaft abzurufen. Und in der 78. Minute schafften sie es dann tatsächlich sogar, einen sehr schön vorgetragenen Angriff erfolgreich zu Ende zu bringen. Ein in den Rückraum gespielter Pass landete in etwa auf Höhe des Elferpunkts bei Chrenko. Der schob die Wuchtel überlegt flach am Goalie vorbei. Jubel brach auf der Tribüne aus. Die Zuschauer lagen sich in den Armen. Vor der Winterpause war es ihnen also noch mal vergönnt, einen Treffer ihrer Jungs zu zelebrieren. Das Gefühl eines Dreiers sollten sie aber nicht noch mal erleben. Das Heimteam war in weiterer Folge nämlich nicht in der Lage, den Führungstreffer zu erzwingen. Auch die Neustädter schafften dies nicht. So wurde die Partie mit einem Stand von 1:1 schließlich abgepfiffen.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Co-Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Spielerisch war das tatsächlich eine von unseren besten Leistungen im Herbst! Mut und Kreativität haben absolut gepasst. Trotzdem sind uns in der 1. Halbzeit nicht die Tore gelungen. Zum Glück haben wir in der 2. Hälfte zumindest noch einmal getroffen. Wir freuen uns jetzt auf die Winterpause, um die Akkus neu aufzuladen und im Frühjahr werden wir wieder Gas geben!“

Der Beste: Lukas Kellner (Verteidigung)

