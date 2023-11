Zwettler Torfestspiele zum Abschluss

Details Sonntag, 12. November 2023 08:09

Der SC Zwettl empfing Samstag Nachmittag den USV Scheiblingkirchen-Warth. Die Ausgangssituation vor der Partie ließ von der Papierform her einen Erfolg der Heimischen erwarten. Ein Dreier wurde für den Kampf um Platz 5 dringend benötigt. Die Gäste andererseits traten die Reise auch nicht aus touristischen Gründen an und wollten noch einmal alle Kräfte in diesem letzten Meisterschaftsmatch bündeln. Schließlich reichten die Bemühungen nicht. Der Favorit machte schon in der 1. Hälfte alles klar und feierte am Ende einen beeindruckenden 4:0 Sieg.

Zwettl macht bereits in 1. Hälfte alles klar

Ungefähr 475 Zuschauer statteten der Waldviertler Sparkasse Arena einen Besuch ab. Vor der Winterpause wollten die lokalen Fans ihren Jungs noch mal auf die Beine schauen. Am besten in einem sehenswerten Spiel und mit einem Sieg am Ende. Und recht schnell war klar, dass dies genau so eintreten würde. Die Anhänger hatten noch nicht mal richtig Platz genommen, da klingelte es bereits das erste Mal. Szotkowski lief mit dem Ball auf der rechten Seite in den Strafraum, sah in der Mitte den heranrauschenden Aigner und spielte diesem die Wuchtel perfekt in den Lauf. Der hatte kein Problem, diese wuchtig im Kasten unterzubringen. Die Heimischen zeigten also von Beginn weg, wer der Boss in ihrem Stadion ist. In der Phase nach dem Führungstreffer verabsäumten sie es aber, direkt nachzusetzen. Dies ermöglichte es den Gästen, die Partie zumindest noch für eine Weile offen zu halten. Auch Trainer Schrenk war das Gebotene zu wenig und nahm eine taktische Umstellung in den Reihen seiner Zwettler Jungs vor. Und tatsächlich half diese Finesse, das Spiel noch klarer zu gestalten und zu bestimmen, was auf dem Rasen vor sich geht. Dies machte sich dann ergebnistechnisch noch vor dem Seitenwechsel bemerkbar. Zunächst erhöhte Schmidt aus einem Elfer auf 2:0. Nur Momente später durfte sich auch noch der Assistgeber des ersten Treffers, Szotkowski, in die Schützenliste eintragen. Elegant überhob er in der 44. Minute den gegnerischen Goalie.

Szotkowski hat noch nicht genug

Nach der Pause verkaufte sich USV Scheiblingkirchen-Warth teuer. Das Auswärtsteam hielt gut dagegen. Die Zwettler waren jetzt mit dem Vorsprung in der Tasche auch nicht mehr so gierig. Sie verwalteten das Ergebnis. Vielleicht waren auch schon die Müdigkeit einer langen Herbstsaison zu spüren. Dies führte dazu, dass die Gäste tatsächlich so richtig gefährlich wurden. Ein Abschlussversuch knallte aber nur an die Latte. Der Favorit hatte Glück gehabt, nahm sich das aber zum Anlass, doch wieder mehr zu investieren und nochmals giftiger zu werden. Vor allem Szotkowski wollte dem enttäuschenden Treiben nach dem Seitenwechsel ein Ende setzen. Überlegt und gekonnt schloss er nach einem Zuspiel präzise ins linke Eck ab. So konnten auch die Zuschauer noch einmal zum der Herbstsaison einen Torjubel zelebrieren und freuten sich schließlich auch über das Erreichen des 5. Platzes nach dem Schlusspfiff.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Das war heute ein gelungener Abschluss einer langen Hinrunde. Schön für die Zuschauer, dass wir sie noch mal mit schönen Treffern verwöhnt haben. Wir können auf eine positive Entwicklung seit dem Sommer zurückblicken. Und damit möchten wir im Frühjahr weitermachen.“

Die Besten: Marco Budic (Abwehr) und Marek Szotkowski (Sturm)

