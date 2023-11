Retz geht mit Erfolgserlebnis in Winterpause

Details Sonntag, 12. November 2023 10:49

Der SC Retz blickte mit Freude dem letzten Heimspiel der Herbstrunde entgegen. Samstag Nachmittag empfing man die SG Ortmann/Oed-Waldegg. Regelmäßig starke Leistungen auf der eigenen Anlage ließen die Verantwortlichen zuversichtlich in diese Partie gehen. Mit den angereisten Gästen wartete aber ein ernstzunehmender Gegner, der zur Spitzengruppe in der Meisterschaft gehört. Außerdem wollte das Auswärtsteam seinem scheidenden Coach Stifter einen Dreier zum Abschied schenken. Die Heimischen hatten etwas dagegen und konnten sich letztlich knapp mit 1:0 durchsetzen.

Eigentor bringt Retz auf Siegerstraße

Ungefähr 300 Zuschauer waren live vor Ort, um sich dieses Aufeinandertreffen zu geben. Die Heimfans wussten, dass ihnen am lokalen Sportplatz zumeist erfolgreicher Fußball ihrer Jungs geboten wird. Da muss man sich vor niemandem verstecken und jeder Gast kann geschlagen werden. Dies galt es in dieser Partie erneut zu beweisen. Und der SC hatte eine große Herausforderung vor sich. Es kam ein Team auf Besuch, das der Liga an den vergangenen Spieltagen seinen Stempel aufgedrückt hat. Man hat sich in den oberen Regionen der Tabelle einzementiert. Und einen ganz großen Anteil daran hatte selbstverständlich Trainer Stifter, der aber nach dieser letzten Meisterschaftspartie seine Tätigkeit für die SG beendet. Von dem her war dieses Match auch ein melancholisches Ereignis für die Verantwortlichen im Verein. Wie konnten die Spieler der Gäste mit der speziellen Situation umgehen? Immerhin wollten sie ihrem Coach zum Abschied ja noch einen Sieg zum Abschied schenken. Waren sie in der Lage, in dieser Situation ihre Bestleistung abzurufen? Das Spiel sollte es zeigen. Und ja, das Auswärtsteam machte es eigentlich ganz gut. Man bot den Retzern einen harten Kampf und hielt das Spiel offen. Durch ein unglückliches Eigentor geriet man dann aber doch in Rückstand. Paul versenkte den Ball nach einer Hereingabe im falschen Tor. Das geschah 4 Minuten vor dem Pausenpfiff. Mit dem Stand von 1:0 ging es in die Kabinen.

Retz gibt Vorsprung nicht mehr aus der Hand

Die 2. Hälfte gestaltete sich ziemlich ähnlich. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich größtenteils. Auf beiden Seiten erarbeitete man sich Halbchancen, zu den ganz großen Gelegenheiten kam aber niemand. Es schien, als würde das Heimteam die knappe Führung tatsächlich über die Runden bringen können. Dann aber wurde die Aufgabe noch schwerer, da Schindler Gelb-Rot kassierte. Ab diesem Zeitpunkt musste man den Abwehrkampf also mit einem Mann weniger gestalten. Den Gästen blieben 8 Minuten plus Nachspielzeit, um den Ausgleich zu schaffen. Das Spiel verlagerte sich jetzt naturgemäß vor allem in die Hälfte der Retzer. Aber mit Einsatz, Laufbereitschaft und natürlich auch dem nötigen Glück gelang es ihnen, den knappen Vorsprung über die Runden zu bringen. So pfiff der Schiedsrichter bei einem Stand von 1:0 ab und die Heimischen hatten endlich die Gewissheit, mit einem vollen Erfolg die wohlverdiente Winterpause antreten zu können.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Bin zufrieden. Auf dem Untergrund war es schwer. Defensiv haben wir eine starke Leistung geboten. Die Räume wurden eng gemacht. Die konsequente Arbeit wurde dann schließlich sogar mit dem Sieg belohnt. Besonders erwähnen möchte ich Murtinger. Der hat eine gefühlte Zweikampfquote von 100 Prozent!“

Der Beste: Daniel Murtinger (Abwehr)

