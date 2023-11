Später Erfolg für erbarmungslose Kilber

Details Freitag, 17. November 2023 11:23

Donnerstag Abend wurde mit dem Nachtrag ASK Kottingbrunn gegen SCU-GLD Kilb die 15. Runde der 1. NÖ Landesliga abgeschlossen. Die Gastgeber hatte eine weitere Möglichkeit, endlich doch noch ihren ersten Erfolg in dieser Saison auf eigener Anlage zu feiern. Es wurde höchste Zeit, auch um den Punkteabstand zum Tabellenletzten Waidhofen/Thaya wieder zu vergrößern, der zuletzt einen Dreier feiern konnte und so näher herangerückt war. Das Vorhaben wurde schließlich nicht umgesetzt, denn am Ende stand es ein unglückliches 0:1 auf der Anzeigetafel.

Chancen auf beiden Seiten

Gerade mal rund 75 Fans nahmen den Weg auf sich und statteten der Kottingbrunner Gruabn einen Besuch ab. Schon eine enttäuschende Zuschauerzahl, aber wohl auch durch die mittlerweile ungemütlichen Temperaturen und den Spieltermin unter der Woche erklärbar. Die desaströse Heimbilanz mit bislang nur 2 ergatterten Zählern tat wohl ihren Rest. Dass eine Mannschaft über den kompletten Herbstdurchgang hinweg keinen Erfolg im eigenen Stadion feiert, gibt es tatsächlich nur sehr, sehr selten. Von dem her war es höchste Zeit, zu beweisen, dazu doch noch in der Lage zu sein. Die Kilber andererseits waren mit ansehnlichen Leistungen an den vergangenen Spieltagen ordentlich nach oben gekraxelt in der Tabelle. Daran wollten sie anschließen und mit Platz 5 in der Meisterschaft in die Winterpause gehen. Dementsprechend ambitioniert begannen sie. Sie waren das aktivere Team und bestimmten das Spiel. Die großen Hochkaräter geschweige denn Treffer konnten sie sich zunächst aber nicht erarbeiten. Nach rund 15 Minuten kam der ASK dann besser in die Partie. Vor allem Zubak schaffte es, sich immer wieder gefährlich in Szene setzen. Zumeist mit dem Kopf. Aber sein Visier war aus Sicht der Heimischen soweit leider nicht richtig eingestellt. Die größte Gelegenheit in der ersten Hälfte gehörte dann wieder den Gästen. Der Versuch von Bass findet aber nicht den Weg ins Gehäuse, sondern landet nur an der Außenseite des Tornetzes. So geht es schließlich mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Spätes Entscheidungstor zugunsten Kilbs

Auch nach Seitenwechsel hielten die Kottingbrunner das Spiel offen. Und kamen tatsächlich zu sehr guten Chancen. So etwa in einer Szene rund um die 50. Minute, in der der Gästetormann bereits geschlagen war. Einem Verteidiger gelang es aber, den Ball noch von der Linie zu kratzen. Etwa eine Viertelstunde später kann sich Goalie Neudhart selbst auszeichnen. Und dann kam wieder mal eine alte Fußballweisheit zum Leidweisen der Heimischen zum Tragen. Tore, die man nicht schießt, erhält man. Und das in diesem Fall sogar noch auf besonders bittere Art und Weise. Der ASK verlor im Spielaufbau in der eigenen Hälfte leichtfertig den Ball. Hoppi erlief schließlich das Zuspiel eines Kollegen und brachte die Wuchtel im Gehäuse unter. Eiskalt ausgenützt, bitter für die Kottingbrunner! Von diesem Selbstfaller erholten sie sich auch nicht mehr. Die Kilber brachten das Ergebnis über die Runden und tüteten den Dreier ein. Als Folge davon stießen sie auf Rang 5 in der Tabelle vor und überwintert dort auch. Dementsprechend positive Stimmung herrschte auf der Rückfahrt.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Das waren heute extrem schwierige Platzbedingungen. Tief und zugleich oberflächlich auch sehr rutschig. Die Bereitschaft bis zum Schluss, immer weiter voranzugehen, hat uns letztlich auf die Siegerstraße gebracht. Platz 5 ist die Belohnung und eine tolle Motivation für das Frühjahr. Mich freut, dass wir im Herbst als Mannschaft variabler wurden und vor allem auch unser Spiel mit dem Ball weiter verbessert haben.“

Die Besten: Julian Falkensteiner (Verteidigung) und Eron Terziu (Sturm)

