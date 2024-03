USV Scheiblingkirchen-Warth mit dem ersten vollen Erfolg im Frühjahr!

Spielberichte

Die SKN St. Pölten Juniors empfingen Samstag Nachmittag den USV Scheiblingkirchen-Warth. Das Heimteam war vor einer Woche mit einem überzeugenden Dreier in die Rückrunde gestartet. Den Gästen war das nicht gelungen. Immerhin reichte es aber zu einem Unentschieden gegen Langenrohr. In dieser Partie in der Landeshauptstadt wollte man nun endgültig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen. Dafür musste der erste Sieg von Neo-Coach Daniel Kohn her. Seite Jungs taten ihm den Gefallen und lieferten eine disziplinierte Leistung ab. Am Ende stand auf der Ergebnistafel ein 1:2 und das Auswärtsteam trat zufrieden die Rückreise an.

Juniors gleichen Rückstand aus

Ungefähr 75 Zuschauer statteten der Sportanlage Stattersdorf einen Besuch ab. Nach dem gelungenen Auftakt mit dem Kantersieg gegen Zwettl wollten die lokalen Fans erneut mit erfolgreichem und sehenswertem Fußball verwöhnt werden. An diesem Tag hatte der Gegner aber etwas dagegen. Und die Gäste stellten dies von Beginn weg klar. Bereits in der 9. Minuten kam USV Scheiblingkirchen-Warth in den Genuss eines Freistoßes aus halbrechter Position. Dieser wurde perfekt in Richtung des Straftraums getreten. Christoph Eisinger schraubte sich hoch und nickte ein. Der gegnerische Tormann hatte die Linie verlassen, kam aber nicht an den Ball ran. Der Torschütze durfte sich über die so wichtige Führung freuen und jubelte mit seinen Kollegen. Der Spielstand erlaubte nun, den Gegner etwas anrennen zu lassen und so vielleicht zu guten Konterchancen zu kommen. Es waren aber die Hauptstädter, die tatsächlich für den nächsten Treffer sorgen sollten. Knapp eine halbe Stunde war gespielt, als Thomas Alexiev für den Ausgleich sorgte. Nach einer perfekten Flanke von der linken Seite stand er an der zweiten Stange und brauchte nur mehr seinen Kopf hinhalten. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Siegestreffer für Gäste

Auch nach der Pause verkaufte sich das Auswärtsteam sehr teuer. Man hielt gut dagegen. Die Verteidigung ließ aus dem Spiel heraus nicht viel zu. Und im Angriff konnte man sich an diesem Nachmittag auf die Standards verlassen. Erneut sollte man auf dieses Instrument zurückgreifen, um noch einmal in Front zu gehen. Die 55. Minute war angebrochen, als der Schiedsrichter wieder auf Freistoß entschied. Dieser wurde ausgeführt und in die gefährliche Zone gebracht. Die Heimischen konnten ihn nicht klären. Die Wuchtel ging mehrmals hin und her. Das Matto war „Wer höher schießt, wird Bürgermeister!“. Schließlich wurde der Ball doch von einem angreifenden Akteur unter Kontrolle gebracht, überlegt zur Mitte gespielt und da von Fabian Kürner über die Linie befördert. Jetzt galt es, dieses Ergebnis über die Runden zu bringen. Und die Defensive stand bis zum Ende recht sicher. Die Gastgeber probierten zwar, aber so richtig zwingend wurden sie nicht mehr. USV Scheiblingkirchen-Warth spielte die Zeit geschickt runter und entführte so die drei Punkte. Bei diesem extrem knappen Abstiegskampf sind das äußerst wichtige Zähler. Diese ermöglichen, dass man nun sogar wieder das Tabellenmittelfeld im Blickfeld hat.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Freu mich für meine Burschen! Wir hatten unter der Woche sehr intensiv an den Standards gearbeitet. Umso schöner, wenn diese Mühen dann auch belohnt werden. Nächste Woche geht es gegen Schrems. Ein Bonusspiel. Aber wir haben jetzt im Frühjahr vier Punkte aus zwei Partien geholt. Vielleicht können wir auch da etwas mitnehmen.“

Die Besten: Christoph Eisinger (Sturm) und Daniel Ressler (Mittelfeld)

