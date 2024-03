Rohrbach siegt nach verrückter zweiter Halbzeit!

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 08:37

Samstag Nachmittag empfing USV Scheiblinkgkirchen-Warth die SG Rohrbach/St. Veit. Es war das zweite Heimspiel in Folge für den auf Rang 14 liegenden Club. Um die Abstiegssorgen noch mehr hinter sich zu lassen, wollte man unbedingt einen Sieg einfahren. Man ging diese Aufgabe mit viel Selbstvertrauen an, hatte man doch am letzten Spieltag sogar Titelkandidat Schrems ein Unentschieden abgerungen. Zunächst sah es auch danach aus, als man zur Pause klar führte. Letztlich verlor man aber komplett den Faden und ging sogar noch als Verlierer vom Platz.

Vermeintliche Vorentscheidung bereits vor dem Seitenwechsel

In etwa 220 Zuschauer strömten ins Pittentalstadion. Die ortsansässigen Fans wollten dem Team Respekt für die starke Leistung am vergangenen Wochenende zollen. Und es schien am Beginn so, als würden sie für ihr Kommen belohnt werden. Die Gäste spielten zwar brav mit, sorgten aber mit individuellen Fehlern dafür, dass die Heimischen anschreiben konnten. Zunächst in der 19. Minute. Ein schlechter Pass in den Reihen des Auswärtsteams wurde abgefangen. Der Konter folgte umgehend. Dominik Kirschner war es schließlich vorbehalten, die Wuchtel über die Linie zu befördern. Die Tribüne bebte, lagen doch nun die eigenen Jungs in Führung. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein vor der Pause. USV Scheiblingkirchen-Warth setzte nach. Erneut nützten die Jungs von Trainer Daniel Kohn einen Ballverlust des Gegners aus. Der darauffolgende Gegenstoß endete schließlich mit einem Elfmeter, da die Chance nur durch ein Foul vom Torhüter unterbunden werden konnte. Gino Linhart ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwertete den Penalty. Es stand 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Gäste drehen Partie in beeindruckender Manier

Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel vor allem von den Gästen geprägt. Trotz des scheinbar klaren Rückstands präsentierten sie sich von Beginn weg selbstbewusst, als sie wieder auf den Rasen zurückkehrten. Sie wussten, dass die Leistung auch in der ersten Halbzeit in Ordnung war. Jetzt ging es darum, die leichtfertigen Fehler zu vermeiden und möglichst schnell zu verkürzen. Und dieses Vorhaben ging absolut auf. In der 52. Minute war es Marian Kocis, der erfolgreich war. Er stocherte den Ball nach einem Corner über die Linie. Dann spielte sich vor allem ein Akteur in den Vordergrund. Christoph Weyermayr sorgte zunächst für den Ausgleich. Eine flache Hereingabe von außen verwertete der Mittelfeldspieler cool. Er war nun auf den Geschmack gekommen. Nach einer ziemlich ähnlichen Situation schoss er sein Team sogar in Front. Die Partie war gedreht. Absolut verrückt. Die ortsansässigen Fans müssen wohl gedacht haben, dass sie in einem falschen Film sind. Das Auswärtsteam war jetzt am Drücker und gab den Heimischen nicht die Chance, nochmals zurückzukommen. Vielmehr war es so, dass die SG Rohrbach/St. Veit weitere gute Gelegenheiten vorfand. Etwa rund um die 85. Minute. Diese wurde noch ausgelassen. Final machte dann Brooklyn Prela in der Nachspielzeit den Deckel drauf, indem er einen Konter erfolgreich abschloss. Auf der Anzeigestafel wurde auf 2:4 gestellt. Schließlich jubelten die Gäste nach dem Schlusspfiff und freuten sich über ein unglaubliches Comeback sowie den Dreier.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Die Performance war auch schon der ersten Halbzeit nicht schlecht. Bis auf die beiden Situationen, die zu den Gegentreffern geführt haben. Ansonsten war das absolut ok. Deswegen haben wir auch in der Pause noch an uns geglaubt. Dementsprechend positiv sind wir auf den Rasen zurückgekehrt und haben uns belohnt.“

Die Besten: Christoph Weyermayr (Mittelfeld SG Rohrbach/St. Veit), Stefan Kranabetter (Tormann SG Rohrbach/St. Veit)

