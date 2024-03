SKN Juniors schießen das Tabellenschlusslicht ab!

Spielberichte

Samstag Nachmittag empfingen die SKN St. Pölten Juniors den SV Waidhofen/Thaya. Die Hauptstädter konnten sich über das vierte Heimspiel in Folge zum Start der Frühjahrssaison freuen. Mit Erfolgen gegen Zwettl und Rohrbach fuhr man bislang sechs Punkte ein, lediglich gegen Scheiblingkirchen hatte man den Kürzeren gezogen. Dieses Wochenende ging es nun also gegen den aktuell Letztplatzierten der 1. NÖ Landesliga. Das Team im Tabellenkeller hatte letzte Woche gegen Zwettl nach einer braven Leistung nur knapp verloren. Darauf wollte man aufbauen. Das gelang jedoch nicht. Am Ende schlitterte man sogar in ein Debakel.

Favorit dreht Spiel schon vor der Pause

Rund 50 Zuschauer statteten der Sportanlage Stattersdorf einen Besuch ab. Sie erwarteten sich von der Partie gegen das Team mit der roten Laterne einen Sieg. Zunächst sah es aber nicht danach aus. Die Juniors wurden zu Beginn auf dem falschen Fuß erwischt, wie man so schön sagt. Gerade mal acht Minuten waren gespielt, als der Außenseiter zur Führung traf. Leos Vozihnoj versenkte den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert ins kurze Eck. Damit war nicht zu rechnen. Aber so ist der Fußball. Danach verkaufte sich das Auswärtsteam brav und machte es den Heimischen schwer, gefährlich zu werden. Sie schafften es aber nicht, die Führung mit in die Kabinen zu nehmen. Denn in der 39. Minute gelang den Gastgebern zunächst der Ausgleich. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die linke Seite und einer Hereingabe köpfte Antonio Kustura das Runde ins Eckige. Es stand somit 1:1. Und nur Momente später schaute für sein Team sogar die Führung raus. Nun war es Mario Schodl, der nach einer Flanke gegen die Laufrichtung des Torhüters einnickte. Das Blatt hatte sich endgültig gewendet. Waidhofen ärgerte sich über den unglücklichen Spielverlauf, als sie den Rasen zur Pause verließen.

Vorentscheidung unmittelbar nach Wiederanpfiff

Dass sie mental angeknackst waren, merkte man zu Beginn der zweiten Hälfte. Zunächst wurde den Hauptstädtern ein Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Direkt an der Strafraumgrenze. Yervand Sukiasyan ließ sich die Chance nicht nehmen und verwertete. In der 55. Minute machte er dann endgültig den Deckel drauf, als er nachlegte. Ein schönes Zuspiel in die Tiefe verwertete er sehenswert, indem er den gegnerischen Goalie zum 4: 1 überlupfte. Die Fans freuten sich über die bärenstarke Leistung des jungen Ukrainers. Belohnt wurde er für sein Auftreten schließlich sogar noch mit einem weiteren Treffer. In der Nachspielzeit war es ihm vorbehalten, mit einem Strafstoß für den Endstand zu sorgen. Die Juniors durften nach dem Match und dem Ende der Heimspielserie den dritten Sieg in vier Partien bejubeln. Da können die Verantwortlichen jedenfalls zufrieden sein und von einem gelungenen Auftakt in das Frühjahr sprechen.

Stimme zum Spiel

Daniel Schütz (Co-Trainer SKN St. Pölten Juniors):

„Wir sind eigentlich gut in das Match gestartet. Dann ist der Gegner mit seiner ersten Chance in Führung gegangen. Da haben die Jungs dann schon etwas gebraucht, um das zu verdauen. Aber im Prinzip sind sie dann sehr schnell wieder zurückgekommen. Wir konnten viele Chancen erarbeiten und die Effektivität war auch ok. Ich bin zufrieden.“

Der Beste: Yervand Sukiasyan (Sturm SKN St. Pölten Juniors)

