Gloggnitz ballert sich an die Spitze!

Details Montag, 01. April 2024 12:08

Sonntag Nachmittag trafen zum Abschluss der 19. Runde der SV Haitzendorf und die SV Gloggnitz aufeinander. Die Gäste hatten in der Partie tatsächlich die große Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Entsprechend motiviert gingen sie in dieses Match. Das Heimteam andererseits benötigt im harten Abstiegskampf einen jeden Zähler wie einen Bissen Brot. Daher wollte man dem Favoriten ein Bein stellen und ihm zumindest einen Punkt abtrotzen. Letztlich war es von Beginn weg eine eindeutige Sache und der neue Leader setzte sich insgesamt ohne Probleme durch.

Erwartbarer Spielverlauf

Ungefähr 290 Zuschauer hatten die Ostereisuche schnell hinter sich gebracht und dann dem Sportplatz einen Besuch abgestattet. Die Erwartungen der ortsansässigen Fans hielten sich in Grenzen. Ihre Jungs hatten im Frühjahr bis dato noch keine Zähler erbeutet und letztes Wochenende kassierte man gegen Korneuburg, einen anderen Titelkandidaten, überhaupt eine 0:4 Packung. Aber jedes Match muss erst gespielt werden. Von dem her ging der Außenseiter mit dem Vorhaben in die Partie, es dem übermächtigen Gegner zumindest so schwierig wie möglich zu machen. Es dauerte aber gerade mal eine Viertelstunde, ehe Gloggnitz in Führung ging. Nach einem extrem scharfen Stanglpass von der rechten Seite drückte Mathias Gruber die Wuchtel im Rutschen über die Linie. Die Gäste durften sich also über einen Auftakt nach Maß freuen. Und noch vor der Pause war es ihnen vergönnt, sogar nachzulegen und für klare Verhältnisse zu sorgen. Josef Pross nickte eine Flanke sehenswert ein. Die Anzeigetafel wurde auf 0:2 gestellt. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Nächster Ausfall trübt Jubelstimmung

Das Trainerteam der Haitzendorfer versuchte in der Pause selbstverständlich, ihre Burschen für die zweite Halbzeit heiß zu machen. Man wollte alles in die Waagschale werfen, um nochmals ranzukommen. Einsatzmäßig und vom Zweikampfverhalten her passte der Auftritt auch. Aber spielerisch fehlte doch die Qualität, um den Favoriten ernsthaft herauszufordern. Es konnte nicht genügend Druck aufgebaut werden. Im Mittelpunkt stand zunächst trotzdem der Torhüter der Gäste, Stefan Bliem. Er verletzte sich in der 56. Minute. Die Verantwortlichen zittern nun, dass er sich nichts Gröberes zugezogen hat. Mit Stefan Ofner hat man bereits in den vergangenen Tagen einen wichtigen Akteur längerfristig verloren. Eingetauscht wurde als Ersatz schließlich Botond Fönyedi. Er machte seine Sache gut. Der Reservemann sorgte dafür, dass seine Mannschaft bis zum Schluss ohne Gegentor blieb. Selber scorte man ein weiteres Mal. Es war nach dem Seitenwechsel etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, als Manuel Schwarz für das 0:3 sorgte. Ein Zuspiel von der linken Seite schloss er wuchtig ab. Sein Schuss zischte flach ins Gehäuse. Mit diesem Stand pfiff das Schiedsrichterteam schließlich auch ab. Die Gloggnitzer bejubelten den Sieg und durften sich auf der Heimreise über den Sprung an die Tabellenspitze freuen. Dort thront man nun und diese Position soll im Optimalfall selbstverständlich auch bis zum Saisonende nicht mehr aus der Hand gegeben werden.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Ich bin mit der Leistung sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zufrieden. Das ist eine schöne Momentaufnahme, nun der Leader zu sein. Wir haben es jetzt in der eigenen Hand, auch nach dem letzten Spieltag oben zu stehen. Ich möchte die Gelegenheit dafür nutzen, mich bei unserem sportlichen Leiter zu bedanken, der in erster Linie für die Zusammenstellung unseres breiten Kaders verantwortlich war. Darin sehe ich einen wesentlichen Baustein unseres Erfolgs.“

Die Besten: Josef Pross (Stürmer SV Gloggnitz), Mathias Gruber (Mittelfeld SV Gloggnitz)

