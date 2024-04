Scheiblingkirchen muss sich mit einem Punkt zufrieden geben!

Spielberichte

Sonntag Nachmittag wurde die aktuelle Runde der 1. NÖ Landesliga mit dem Duell zwischen USV Scheiblingkirchen-Warth und der SG Ortmann/Oed-Waldegg beendet. Der Erstgenannte durfte sich über das dritte Heimspiel in Folge freuen. Letzte Woche hatte man nach einem starken Remis gegen Schrems nicht nachlegen können. Man schaffte das Kunststück, trotz eines zunächst optimalen Spielverlaufs und einer 2:0 Pausenführung im Aufeinandertreffen mit Rohrbach den Kürzeren ziehen. Dafür wollte man sich nun rehabilitieren. Erfolge wären im Abstiegskampf auch unbedingt notwendig. Mehr als ein Unentschieden sollte am Ende aber nicht gelingen.

Vorsichtiger Auftakt

Ungefähr 450 Zuschauer hatten Bock auf dieses Süd-Derby und besuchten das Pittentalstadion. Die ortsansässigen Fans konnten noch immer nicht glauben, was sie vergangenen Samstag zu Gesicht bekommen hatten. Es passiert nicht so oft, ein Spiel derart aus der Hand zu geben. Sie hofften, dass ihre Jungs dieses Mal eine konzentrierte Leistung über die komplette Spielzeit abliefern würden. Man merkte aber vor allem offensiv, dass die Burschen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzten. Zumindest die Abwehr stand. Sie unterband sämtliche Angriffsbemühungen der Gäste. Aus dem Spiel heraus waren diese relativ rar. Aber auch bei den Standards klärte die Verteidigung sämtliche Bälle, die in Richtung des eigenen Gehäuses kamen. So endete die erste Halbzeit schließlich torlos. Die Partie konnte mit der emotionalen Stimmung auf der Tribüne nicht mithalten.

Teams neutralisieren sich weiter

Beide Trainer machten in der Pause ihre Mannschaften heiß. Es galt nun, sich mehr zuzutrauen. In Ansätzen schaute es wohl etwas besser aus als in den ersten 45 Minuten. Vor allem die Heimischen waren nun aktiver und orientierten sich zumindest zeitweise konsequenter nach vorne. So wurde es unter anderem mal so etwas wie brenzlig, als ein Stanglpass den Weg vor das Tor fand. Letztlich aber muss man sagen, dass es zu wenig war, was in Richtung des gegnerischen Goalies geboten wurde. Die Gäste hatten ebenfalls dieses Problem. Nachdem auch die auf beiden Seiten vorgenommenen Wechsel nicht für mehr Schwung sorgten, wurde die Partie schließlich mit 0:0 abgepfiffen. Ein Befreiungsschlag war das für Scheiblingkirchen im Kampf um den Ligaverbleib nicht unbedingt. Aber zumindest konnte das Punktekonto um einen weiteren Zähler aufgefüllt werden.

Stimme zum Spiel

Ing. Manfred Sperhansl (Sportlicher Leiter USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Stimmungstechnisch war das schon eine coole Sache. Leider wurden die Zuschauer nicht gerade mit einem fußballerischen Leckerbissen verwöhnt. Aber kämpferisch und vom Einsatz her hat das von der Mannschaft auf jeden Fall gepasst. Es gibt Tage, wo offensiv nicht viel gelingen mag. Dann ist es wichtig, zumindest den einen Punkt mitzunehmen.“

Die Besten: Abwehrverbund im Kollektiv (auf beiden Seiten)

