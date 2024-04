Doppelpack von Hoppi lässt Kilb jubeln!

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 12:33

Freitag Abend empfing SCU-GLD Kilb die SG Ortmann/Oed-Waldegg. Das Auswärtsteam hatte letzte Woche endlich den ersten Punkt im Frühjahr ergattert. Bei Scheiblingkirchen konnte immerhin ein Unentschieden erzielt werden. Von der Tabellenplatzierung her sollte nun eine noch schwierigere Aufgabe warten. Es ging gegen einen der der stärksten Clubs in der Liga. Die Gastgeber überzeugten bislang in dieser Saison und stehen nicht umsonst auf dem vierten Rang. Man blieb aber die letzten zwei Partien sieglos. Die kleine Negativserie wollte das Team unbedingt stoppen und auf die Siegerstraße zurückkehren. Am Ende gelang das mit einem 2:0 Sieg auch.

Knappe Führung zur Pause

Rund 220 Besucher machten sich auf den Weg ins Waldstadion. Nachdem es in der letzten Heimpartie nur zu einem Remis gegen Langenrohr gereicht hatte, hatten sie Bock darauf, dieses Mal ihr Team wieder gewinnen zu sehen. Wie zumeist am eigenen Rasen in der bisherigen Saison. Die Auswärtsmannschaft aber ging top eingestellt in das Spiel und hielt konsequent dagegen. Die Jungs von Trainer Milan Vukovic waren gefordert und es war nicht leicht für sie, die gewohnte Dominanz im eigenen Wohnzimmer auf den Rasen zu bringen. Sie nahmen die Herausforderung an und kämpften sich in die Partie rein. In der 19. Minute belohnten sie sich dann dafür. Ein in den freien Raum geschupfter Ball wurde vom offensiv stets gefährlichen Mittelfeldspieler Manuel Hoppi erlaufen. Cool schob er die Wuchtel im Anschluss am herauseilenden Goalie vorbei. Der Jubel auf der Tribüne war groß. Die Gäste ließen sich in weiter Folge davon jedoch nicht beirren. Sie hielten an ihrem Konzept fest und sorgten dafür, dass die Begegnung spannend blieb. Weitere Tore wollten vor dem Seitenwechsel nicht mehr fallen.

Späte Vorentscheidung

Nach Wiederanpfiff beabsichtigte das angereiste Team selbstverständlich, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg lieferte auch nun eine disziplinierte und ambitionierte Leistung. Unterm Strich wollte es ihr aber nicht gelingen, ebenfalls anzuschreiben. Und so waren es erneut die Heimischen, welche das Runde im Eckigen unterbrachten. Es sollte ein weiteres Mal der Torschütze zum 1:0 sein. Die Szene war eigentlich auch sehr ähnlich. Dieses Mal wurde der Ball von außen in die gefährliche Zone gechipt. Manuel Hoppi sprintete wieder in den freien Raum. Nun aber umkurvte er den Schlussmann und schob das Spielgerät in den leeren Kasten ein. Begeisterungsstürme brachen auf der Tribüne aus. Das Match war gelaufen. In etwa eine Viertelstunde verblieb noch. In diesen rund 15 Minuten spielten die Kilber die Zeit runter und durften sich am Ende schließlich über den Dreier freuen. Nach dem Abpfiff hatte man die Gewissheit, sehr schnell wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt zu sein.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Das war heute sicher nicht unsere stärkste Leistung. Aber vor allem von der Mentalität her muss ich den Jungs jedenfalls ein Kompliment machen. Wir hatten mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, trotzdem die drei Punkte einzutüten.“

Die Besten: Manuel Hoppi (Mittelfeld SCU-GLD Kilb), Elias Burger (Mittelfeld SCU-GLD Kilb)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.