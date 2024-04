Rohrbach rehabilitiert sich!

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 12:47

Freitag Abend standen sich die SG Rohrbach/St. Veit und der ASK Kottingbrunn gegenüber. Die Gäste reisten mit sehr viel Selbstvertrauen an. Nach dem miserablen Herbst war man bis dato im Frühling noch ungeschlagen geblieben. Neun Punkte nach der Winterpause sind ein Beleg für die starke Form. Man nahm auch diese Auswärtsreise auf sich, um Punkte zu ergattern. Das Heimteam hatte letzte Woche gegen Waidhofen einen katastrophalen Start hingelegt und so die Basis für den überraschenden Sieg des Tabellenletzten geschaffen. Diese Pleite wollte man nun mit einem Dreier hinter sich lassen. Das gelang. Am Ende wurde ein 2:0 Erfolg bejubelt.

Führungstreffer doch noch vor der Pause

In etwa 250 Zuschauer strömten auf die Liese Prokop Sportanlage. Die ortsansässigen Fans erwarteten sich nach dem nicht einkalkulierten Ausrutscher am vergangenen Spieltag eine Reaktion des Teams. Und die Burschen zeigten tatsächlich von Beginn weg eine disziplinierte Leistung. Das war auch absolut notwendig, um gegen die selbstbewussten Kottingbrunner bestehen zu können. Insgesamt ist die Partie sicher nicht das fußballerische Highlight gewesen. Aber es wurde ja auch kein Schönheitspreis vergeben. In erster Linie ging es für beide Teams darum, den Platz als Gewinner zu verlassen. Im Vordergrund standen Zweikämpfe, Verbissenheit und konsequent agierende Abwehrreihen. Als sich die Fans bereits mit keinen Toren in der ersten Hälfte abgefunden hatten, fiel in der Nachspielzeit doch noch der Führungstreffer für die Hausherren. Nach einer Ecke von der rechten Seite und einer Kopfballverlängerung war Marco Moser zur Stelle und beförderte die Wuchtel mit seinem Haupt in den Kasten. Mental war das selbstverständlich der ideale Zeitpunkt für einen Führungstreffer. Aufgezuckert ging es für die Heimischen in die Kabine.

Doppeltorschütze endscheidet Partie

Nach dem Seitenwechsel bot sich vom Spielgeschehen her den Zuschauern ein ähnliches Spiel. Die beiden Teams setzten darauf, in erster Linie defensiv sicher zu stehen. Und mit dem knappen Spielstand lebte das Spiel vor allem von der Spannung. Kottingbrunn sollte es dieses Mal aber zum ersten Mal in der Rückrunde nicht gelingen, das Runde im Eckigen unterzubringen. Man konnte die Gelegenheiten einfach nicht bis zum Ende fertigspielen. So ist es den Heimischen vorbehalten gewesen, erneut für Glücksgefühle am Rasen zu sorgen. Und es war in der 70. Minute wieder Marco Moser, der sich in die Torschützenliste eintrug. Nach einem Zuspiel von der rechten Seite stoppte er sich zunächst den Ball im Fünfer, ließ den gegnerischen Verteidiger am Spielgerät vorbeirutschen und schob dann trocken ein. Aufgrund dieser endgültigen Vorentscheidung brach großer Jubel auf den Rängen aus. Die verbleibende Spielzeit wurde von der SG Rohrbach/St. Veit dann geschickt runtergespielt. Nach dem Schlusspfiff atmeten die Gastgeber durch. Sie hatten die passende Antwort auf die letzte Woche geliefert und durften sich nun über den Sieg freuen.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Es freut mich außerordentlich, wie die Mannschaft auf die Niederlage gegen Waidhofen reagiert hat. Das waren für uns heute sechs Punkte. Wir konnten mit Kottingbrunn eines von diesen Teams hinter uns abhängen und jetzt sollte das Thema Abstieg normalerweise erledigt sein. Wir orientieren uns nach vorne.“

Die Besten: Marco Moser (Mittelfeld SG Rohrbach/St. Veit), Leonhard Koman (Verteidigung SG Rohrbach/St. Veit)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.