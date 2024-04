Wr. Neustadt spielt sich in Top Five!

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 09:14

Samstag Nachmittag empfing der SC Fortuna Wr. Neustadt den SV Langenrohr. Das Auswärtsteam hatte am letzten Wochenende gegen Haitzendorf gewonnen. Die Leistung war dabei sehr mäßig. Immerhin konnte mit diesem Erfolg ein Team der hintersten Regionen abgehängt und so das Abstiegsthema wohl endgültig hinter sich gelassen werden. Dementsprechend befreit ging man in das aktuelle Duell. Der Gastgeber andererseits hatte zuletzt das Süd-Derby gegen Gloggnitz verloren. Nach dieser schmerzhaften Niederlage wollte man den Fans dieses Mal wieder einen Sieg schenken. Das gelang letztlich, sogar nach einem unglücklichen Rückstand.

Überraschende Führung

In etwa 800 Zuschauer beschlossen, das Aufeinandertreffen live vor Ort in der Ergo Arena zu verfolgen. Die ortsansässigen Anhänger waren positiv gestimmt. Insgesamt ist offensichtlich, dass sich der ehemalige Bundesligist unter Neo-Coach Christoph Stifter auf einem guten Weg befindet. Umso überraschender war die kalte Dusche, als der Außenseiter schon nach sechs Minuten Führung ging. Fritz Burger hatte den Ball im eigenen Kasten untergebracht. Das Heimteam aber ließ sich von dem missglückten Auftakt gar nicht beirren und agierte in weiterer Folge spielbestimmend. Zahlreiche Chancen konnten erarbeitet werden. Rund eine halbe Stunde war gespielt, als eine davon dann tatsächlich zum 1:1 führte. Nach einer punktgenauen Flanke von Kapitän Max Sax stand die Strafraumkobra Christopher Tvrdy goldrichtig und nickte ein. Die Neustädter fanden noch vor der Pause eine Reihe weiterer guter Gelegenheiten vor. Diese blieben aber ungenützt. So ging es mit dem Unentschieden in die Kabinen.

Doppeltorschütze dreht Spiel

Nach Wiederanpfiff machten die Neustädter da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Die Gastgeber waren eindeutig das aktivere Team. Langenrohr versuchte, sicher in der Verteidigung zu stehen. Insgesamt war das aber zu wenig, das Augenmerk nur auf die Defensive zu legen. Es roch tatsächlich doch sehr stark nach dem Führungstreffer der Heimischen. So kam es dann auch. Der Torschütze zum Ausgleich kam in aussichtsreicher Position an den Ball. Artig bedankte er sich und beförderte die Wuchtel über die Linie. Die Jungs von Trainer Christoph Stifter lagen nun in Front und lieferten bis zum Schlusspfiff eine sehr gelungene Darbietung. Man fand die optimale Balance, um weiter gefährlich zu bleiben, ohne hinten etwas zuzulassen. Weitere Chancen ergaben sich in der Folge. Man war aber nicht in der Lage, eine davon zu verwerten. Auch diverse Abseitsentscheidungen verhinderten weitere Treffer. Unter dem Strich spielte dies keine Rolle. Die Referee pfiff die Partie schließlich mit dem Endresultat von 2:1 ab. Wr. Neustadt durfte nach dem Schlusspfiff auf eine echt überzeugende Leistung zurückblicken und freute sich darüber, nun in den Top Five der Tabelle zu liegen.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Der Auftakt war natürlich gar nicht nach unserem Geschmack. Ist nicht einfach, gegen ein auf Konter lauerndes Team da wieder zurückzukommen. Die Mannschaft hat das überragend gemacht. Wir sind ruhig geblieben und konnten uns eine Vielzahl an Chancen erarbeiten. Der Sieg war absolut verdient.“

Die Besten: Maximilian Sax (Mittelfeld SC Fortuna Wr. Neustadt), Christopher Tvrdy (Sturm SC Fortuna Wr. Neustadt)

