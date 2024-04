Schrems gewinnt auf den letzten Drücker!

Spielberichte

Samstag Abend ging das Duell SV Haitzendorf gegen ASV EATON Schrems über die Bühne. Die Vorzeichen waren eindeutig geklärt. Die Erstgenannten befinden sich mitten im Abstiegskampf und die Luft wird immer enger und enger. Von dem her werden Punkte dringendst benötigt. An diesem Spieltag allerdings wartete eine der schwerstmöglichen Aufgaben. Man traf auf einen der Meisterschaftsanwärter. Die Gäste hatten letztes Wochenende die starken Kilber geschlagen und wollten nun nach den Erfolgen ihrer Titelkonkurrenten Korneuburg und Gloggnitz nachziehen. Dies gelang schließlich durch den Siegtreffer im letzten Moment auch noch.

Kampfbetontes Match

In etwa 260 Zuschauer pilgerten auf den Sportplatz. Sie hatten Bock auf die schönste Nebensache der Welt. Die Erwartungen der Heimfans hielten sich in Grenzen. Aber im Fußball ist alles möglich. Von dem her muss eine Partie auch immer erst gespielt werden, bevor der Ausgang tatsächlich feststeht. Bei den Haitzendorfern hatte unter der Woche das Trainergespann, bestehend aus Gerhard Wildpert und Christian Korbel, seine Tätigkeit beendet. Daher nahm der sportliche Leiter Alfred Traht auf der Betreuerbank Platz und dirigierte seine Jungs. Er hatte die Burschen gut eingestellt. Diese riefen alles ab, was sie vom Einsatz her aufbieten können. Trotz ausbleibender Erfolge am Rasen war die Einstellung top. Die notwendigen Meter wurden zurückgelegt, die Körper hineingestellt und die Schotten dichtgemacht. Der Favorit tat sich sehr schwer, Lösungen zu finden. Ein torloses Remis zur Pause war die Folge.

Später Lucky Punch des Favoriten

Auch die zweite Hälfte war jetzt nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen. Aber um das geht es ja auch nicht. Für die Heimischen zählte nur, irgendwie zu punkten. Die Gäste hätte sich andererseits sicher mehr erwartet. Immerhin ist man von dem Team in dieser Saison mehr gewöhnt. Das Offensivspiel des Titelanwärters überzeugt normalerweise durch seine Selbstverständlichkeit. An diesem Abend jedoch wollte bis zum Schluss nicht viel gelingen. Immerhin schaffte man es, hinten ohne Gegentor zu bleiben. Und so hatte man die Chance, am Ende doch noch zuzuschlagen. Und genau so sollte es kommen. Es lief bereits die 88. Minute, als dem Auswärtsteam ein Corner zugesprochen wurde. Eine hohe Hereingabe segelte in den Fünfer. Der Goalie kam nicht an den Ball. Und Michael Kerschbaumer beförderte die Wuchtel äußerst unglücklich ins eigene Tor. Schrems durfte also doch noch über den Siegestreffer jubeln. Man sollte wohl nicht zu viel in diesen Erfolg hineininterpretieren. Aber die Vergangenheit hat im Fußball immer wieder gezeigt, dass Teams, die solche Partien noch gewinnen, am Ende der Meisterschaft auch ganz oben stehen.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Großes Kompliment an den Gegner! Die Haitzendorfer haben uns das Leben richtig schwer gemacht. Bis zuletzt sind wir aber davon überzeugt gewesen, das Match noch für uns entscheiden zu können. Die Mentalität war top! Dafür sind wir belohnt worden! Die drei Punkte zählen!“

Die Besten: Manuel Zillinger (Abwehr ASV EATON Schrems), Clemens Seidl (Mittelfeld ASV EATON Schrems)

