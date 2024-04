Langenrohr kommt nicht über ein Remis hinaus!

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 12:11

Freitag Abend fand das Duell SV Langenrohr gegen UFC St. Peter/Au statt. Die beiden Teams befinden sich in der Tabelle im hinteren Mittelfeld und sind gerade mal durch einen Punkt getrennt. Von dem her war eine äußerst enge Partie zu erwarten. Die Hausherren hatten letzte Woche bei Wr. Neustadt verloren. Auch die Gäste mussten sich am vergangenen Spieltag im Duell mit Gloggnitz geschlagen geben. Es ging in diesem Aufeinandertreffen also darum, wer wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. Letztlich gelang es keinem. Das Kräftemessen endete mit einem Unentschieden.

Führung der Heimischen

Ungefähr 150 Zuschauer beschlossen, den Sportplatz aufzusuchen und das Match live zu verfolgen. Die ortsansässigen Fans durften im eigenen Stadion zuletzt den Erfolg über Haitzendorf bejubeln. Der Dreier war trotz einer überschaubaren Leistung gelungen. Wichtig waren aber lediglich die Punkte. Diese sorgten dafür, dass man in dieser Saison mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben wird. Von dem her war es möglich, in diese Partie etwas befreiter zu gehen. Und tatsächlich dauerte es gerade mal nur 21 Minuten, ehe man in Führung ging. Aus einer sehr schön herausgespielten Chance noch dazu. Die Langenrohrer trugen einen schnellen Angriff über die rechte Seite vor. Eine bilderbuchmäßige Flanke folgte und in der Mitte stand Torjäger Emir Dilic dort, wo ein Striker auch zu sein hat. Artig bedankte er sich für die feine Flanke und nickte ein. Die Führung war geschafft. Die Tribüne bebte! Die Gastgeber versäumten in der anschließenden Phase aber, das Momentum zu nützen. St. Peter hatte dadurch die Gelegenheit, gut dagegenzuhalten und im Spiel zu bleiben. So ging es aus ihrer Sicht mit nur einem sehr knappen Rückstand in die Kabine.

Schneller Ausgleich nach Seitenwechsel

In der Pause ging es für Coach Anton Saric darum, seine Jungs heiß zu machen. Und ihnen auch die richtigen Anweisungen mit auf den Weg für die zweite Hälfte zu geben. Es war ja noch alles möglich. Scheinbar hatte er die richtigen Worte gefunden. Das angereiste Team kehrte total motiviert auf den Rasen zurück. Und es sollte nicht lange dauern, bis tatsächlich der Ausgleich fiel. Die 49. Minute lief, als die Auswärtsmannschaft zurückschlug. Mario Saraf, der gerade erst eingewechselt worden war, stieß vorne in den freien Raum und bekam die Wuchtel mustergültig von der linken Seite serviert. Da er recht unbedrängt an den Ball kam, hatte er auch keine Probleme, diesen unter Kontrolle zu bringen und zu versenken. Man war im Spiel zurück und durfte nun sogar wieder über drei Punkte spekulieren. Die restliche Spielzeit ist dann aber vor allem von zwei stark agierenden Defensivblöcken geprägt gewesen. Beide Mannschaften neutralisierten sich bis auf wenige gefährliche Szenen. So sollte es keinem Team gelingen, nochmals anzuschreiben. Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter schließlich mit dem Endstand von 1:1 ab. Ein durchaus gerechtes Remis!

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Das war eine äußerst temporeiche Partie! Die Folge waren schon auch etliche Ballverluste auf beiden Seiten. Leider haben wir nach der Führung nicht mit dem nötigen Nachdruck auf das 2:0 gespielt. Von der 45. bis zur 60. Minute sind wir ein bisschen geschwommen. Die Schlussphase hat wieder mehr uns gehört. Insgesamt denke ich, dass das Unentschieden in Ordnung geht.“

Der Beste: Emir Dilic (Angriff SV Langenrohr)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.