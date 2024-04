Gloggnitz setzt sich ex aequo an die Spitze!

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 12:20

Freitag Abend duellierten sich die SV Gloggnitz und der SC Zwettl. Der Erstgenannte rauschte bislang beeindruckend stark durch die Rückrunde. Lediglich die Niederlage am grünen Tisch gegen Haitzendorf sorgte dafür, dass man nach der Winterpause nicht das Punktemaximum erreichte. Zuletzt hatte man drei Punkte aus St. Peter entführt. An diesem Spieltag wollte der Meisterschaftsaspirant seine beeindruckende Heimserie prolongieren. Die Gäste andererseits waren letzte Woche bei Korneuburg mit 1:4 unter die Räder gekommen. Daher sind sie auf Wiedergutmachung aus gewesen. Das gelang nicht. Der Favorit setzte sich am Ende doch knapp durch.

Torlos in die Pause

Rund 350 Zuschauer machten es sich in der Krammer-Arena gemütlich. Top motiviert hatten sich die ortsansässigen Fans auf den Weg ins Stadion gemacht. Die bisherige Bilanz ließ den nächsten Sieg erwarten. Der neunte Erfolg in Serie vor eigenem Publikum war möglich. Dafür war die Mannschaft die letzten Tage von Trainer Thomas Eckbauer perfekt vorbereitet worden. Aber auch die Gäste hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Und so trafen zwei perfekt eingestellte Teams aufeinander. Das Auswärtsteam konnte sich auf eine sehr stark agierende Defensive verlassen. Die Abwehrreihe stand stabil und Gloggnitz hatte Probleme, beständigen Druck aufzubauen. Vereinzelte Abschlussmöglichkeiten schauten heraus, aber der Führungstreffer gelang nicht. Die Zwettler schafften es ebenfalls nicht, ihre Chancen fertigzuspielen. Folglich ging es mit dem Stand von 0:0 in die Kabinen.

Siegestreffer für die Heimischen

Für Spannung war also gesorgt. Nach dem Seitenwechsel verfolgte der Titelaspirant das Ziel, seine gewohnte Offensivstärke effektiver zur Geltung zu bringen. Und dieses Vorhaben ging nun perfekt auf. Gerade mal zehn Minuten waren gespielt, als Stürmer Manuel Schwarz ideal in Szene gesetzt wurde. Der Goalgetter kam an einen in die Schnittstelle geschupften Ball. In weiterer Folge behielt er dann auch noch im Duell mit dem Torhüter die Nerven und beförderte die Wuchtel cool über die Linie. Jubelstimmung auf der Tribüne brach aus. Die Gastgeber lagen nun in Front. Das spielte ihnen bei der vorhandenen Stärke zum schnellen Umschalten in die Karten. Man zog sich etwas zurück und lauerte auf Gegenstöße. Zwettl jedoch machte das sehr gut, unterband diese zum Großteil und wurde sogar selbst immer wieder äußerst gefährlich. Die letzte halbe Stunde musste der Favorit in der Verteidigung das Maximum abrufen, um dagegenzuhalten. Schließlich schafften sie es tatsächlich, ohne Gegentor zu bleiben und so den knappen Erfolg einzutüten. Nicht nur das. Nach dem Schlusspfiff stand auch fest, dass man mit den Korneuburgern aufgrund deren Punkteverlust an der Tabellenspitze gleichgezogen war. Der Titelchance für Gloggnitz ist größer denn je.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Kompliment an den Gegner! Der Trainerkollege hat es uns heute mit seinen Überlegungen richtig schwer gemacht. Seine Mannschaft ist tief hinten drinnen gestanden. Und so war es uns in der ersten Halbzeit nicht möglich, schnell umzuschalten. Aber wir haben immer an uns geglaubt und in der Szene zum Tor ist die Situation unsererseits ideal gelöst worden.“

Der Beste: Ömer Özbek (Mittelfeld SV Gloggnitz)

Details

