Kottingbrunn überzeugt dieses Mal sogar mit einem Torfeuerwerk!

Freitag, 20. April 2024

Freitag Abend empfing der ASK Kottingbrunn im Duell der Nachzügler den SV Waidhofen/Thaya. Der Erstgenannte hatte erst letztes Wochenende die erste Niederlage in der bislang toll verlaufenen Frühjahrssaison erlitten. Man baute vor dem Aufeinandertreffen mit dem Meisterschaftsletzten aber vor allem auch auf die wiedererlangte Heimstärke. In den letzten drei Partien auf der eigenen Anlage hatte man immerhin sieben Zähler ergattert. Das Schlusslicht andererseits nahm die Reise auf sich, um mit einem vollen Erfolg nochmals für mehr Spannung in den hintersten Tabellenregionen zu sorgen. Am Ende setzte sich schließlich das Heimteam klar durch.

Gäste gleichen frühen Rückstand aus

Rund 110 Zuschauer fanden sich am Sportplatz ein. Die lokalen Anhänger waren optimistisch gestimmt, dass der positive Trend mit den starken Auftritten in der Gruabn eine Fortsetzung findet. Und sehr schnell wurden sie in ihrem Glauben bestärkt. Gerade mal ein paar Sekunden waren gespielt, als die Hausherren in Führung gingen. Petar Zubak hatte einen durchgesteckten Pass hinter die Linien schön mitgenommen und ins lange Eck versenkt. In weiterer Folge versäumten es die Jungs von Trainer Markus Rühmkorf aber, so richtig gierig nachzusetzen. Das Auswärtsteam verdaute den Schock des schnellen Rückstands und kämpfte sich in die Partie hinein. Waidhofen hielt gut mit, gefährlich wurden sie im Prinzip aber kaum. So musste ein toller Weitschuss für den Ausgleich herhalten. Leos Vozihnoj zog aus rund 30 Metern ab und war damit tatsächlich erfolgreich. Weitere Treffer wollten zunächst nicht fallen. Mit dem Remis ging es in die Kabinen.

Gastgeber spielen sich in Rausch

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durften sich der ASK erneut über einen perfekten Start freuen. Nun brachte Michael Drga sein Team in Front. Nach einer Maßflanke des überaus starken Balakiyem Takougnadi war er mit dem Kopf zur Stelle. Dieses Mal aber nutzten die Kottingbrunner die Gunst der Stunde und legten gleich nach. Zunächst traf Robert Ardelean. Wieder wurde der Treffer durch eine hohe Hereingabe eingeleitet. Der in toller Form befindliche Stürmer schraubte sich hoch und traf per sehenswerter Direktübernahme. In der 77. Minute stellte Peter Zubak dann mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend sogar noch auf 4:1. Ein tolles Solo wurde vom Kroaten erfolgreich abgeschlossen. Das war die endgültige Vorentscheidung. Waidhofen konnte zwar tatsächlich noch einmal aus einem Freistoß verkürzen. Am klaren Heimsieg sollte aber nicht mehr gerüttelt werden. Kottingbrunn überzeugte und setzte den nächsten wichtigen Schritt in Richtung des Ligaverbleibs.

Stimme zum Spiel

Markus Rühmkorf (Trainer ASK Kottingbrunn):

„Ein toller Auftritt. Ich bin zufrieden. Die Ausgangssituation vor der Partie war nicht einfach. Es ging darum, den starken Frühjahrsstart zu bestätigen. Wir sind zum aktuellen Stand auf einem guten Weg hinsichtlich des Klassenerhalts. In der Winterpause wurde hart gearbeitet. Und ich bin stolz auf die Jungs. Es ist eine Ehre für mich, für den Verein in dieser schwierigen Phase verantwortlich zu sein. Und wenn wir weiter konsequent unseren Weg gehen, werden wir am Ende der Saison den Klassenerhalt sichergestellt haben.“

Die Besten: Peter Zubak (Angriff ASK Kottingbrunn), Michael Drga (Angriff ASK Kottingbrunn), Balakiyem Takougnadi (Verteidigung ASK Kottingbrunn)

