Scheiblingkirchen mit einem Ausrufezeichen!

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 08:48

Samstag Nachmittag stieg das Duell zwischen USV Scheiblingkirchen-Warth und SCU-GLD Kilb. Für die Erstgenannten ist momentan der Auftrag, Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen. Letztes Wochenende hatte man dafür einen äußerst wichtigen Sieg gegen das Schlusslicht Waidhofen gefeiert. Nun wartete ein wesentlich stärkerer Gegner. Die Gäste zählen zu den aktuellen Top Five der Liga und feierten am vergangenen Spieltag auf der eigenen Anlage einen Erfolg gegen Ortmann. Dieses Mal wollte man auswärts drei Punkte mitnehmen. Das gelang nicht. Die Hausherren überraschten und siegten schließlich 2:0.

Unmittelbare Führung des Underdogs

Ungefähr 250 Zuschauer hatten Bock auf dieses Aufeinandertreffen und besuchten das Pittentalstadion. Die ortsansässigen Fans glaubten an eine mögliche Sensation. Und sie hatten noch gar nicht richtig Platz genommen, da raschelte es bereits das erste Mal im Gebälk. Daniel Ressler hatte die Heimmannschaft mit einem Flatterball aus der Distanz in Front gebracht. Der Jubel auf der Tribüne war dementsprechend groß. So einen Auftakt kann man sich nur wünschen. Die Gäste andererseits wurden komplett am falschen Fuß erwischt. Für sie ging es nun darum, den Schock abzuschütteln und sich in die Partie hineinzukämpfen. Die Jungs von Trainer Milan Vukovic kamen dann tatsächlich schön langsam in der Partie an. Aber USV Scheiblingkirchen-Warth machte das an diesem Nachmittag richtig stark. Das Konzept wurde durchgezogen und die Aufgaben konsequent umgesetzt. So gelang es der Mannschaft, den favorisierten Gegner großteils zu neutralisieren. Die Kilber hatte wohl etwas mehr Spielkontrolle, aber so richtig gefährlich wurden sie nur selten. Bei einem Lattenkopfball hatten sie Pech. Tore wollten in der ersten Hälfte generell keine mehr fallen. Mit dem knappen Ergebnis ging es in die Kabinen.

Außenseiter sorgt für Vorentscheidung

Das Auswärtsteam hatte in der Pause viel zu besprechen. Der Auftritt war bisher nicht nach ihrem Geschmack verlaufen. Im zweiten Durchgang ging es nun darum, vor allem offensiv eine überzeugendere Leistung abzurufen. Voll motiviert kehrten die Gäste auf den Rasen zurück. Jedoch gibt es auch immer einen Gegner. Und der wuchs auch nach dem Wiederanpfiff über sich hinaus. Die Defensive stand wie ein Bollwerk und die heranstürmenden Angreifer wurden konsequent aus dem Spiel genommen. Außerdem waren sich die Burschen von Coach Daniel Kohn für keinen Meter zu schade. Gleichzeitig lauerte man ständig auf passende Umschaltmomente. Und in der 63. Minute war es dann soweit. Ein Gegenstoß wurde perfekt ausgeführt. Melvin Reichardt durfte das Runde schließlich ins Eckige befördern. Frenetisch wurde der Treffer auf den Rängen gefeiert. Den anwesenden Zuschauern war klar, dass dies die Vorentscheidung sein sollte. Es gab danach sogar noch Chancen, den Erfolg auszubauen. Die Gelegenheiten blieben aber ungenützt und so pfiff der Referee mit dem Ergebnis von 2:0 die Partie ab. USV Scheiblingkirchen-Warth konnte auf eine äußerst starke Performance zurückblicken. Wenn man daran in den nächsten Runden anknüpfen kann, sollte der Ligaverbleib jedenfalls gelingen.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Starker Auftritt meiner Jungs! Im vorderen Drittel würde ich mir vielleicht noch etwas mehr Power wünschen. Aber in der Abwehr agieren wir im Moment sehr sicher. Da gibt es kein Durchkommen. Das ist eine ganz wichtige Basis. Und deswegen sind wir auch bereit für das direkte Duell um sechs Punkte in Kottingbrunn.“

Die Besten: Michael Steiner (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth), Maximilian Ofenböck (Mittelfeld USV Scheiblingkirchen-Warth)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.