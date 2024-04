Zwettl im Torrausch!

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 12:04

Der SC Zwettl empfing Freitag Abend den SV Langenrohr. Aufgrund der Tabellensituation gingen die Hausherren als Favorit in die Partie. Nach der knappen Niederlage bei Titelanwärter Gloggnitz wollte man nun mit einem vollen Erfolg wieder näher an die Top Five heranrücken. Dafür sollte die Heimsiegpremiere im Jahr 2024 sorgen. Bis dato hatte man lediglich zwei Pünktchen auf der eigenen Anlage eingefahren. Die Gäste andererseits reisten an, um mit drei Zählern das Abstiegsgespenst weiter auf Distanz zu halten. Das sollte nicht gelingen. Am Ende des Spiels stand auf der Anzeigetafel ein klares 5:1.

Zwettl dreht Rückstand bereits vor Pause

Knappe 400 Zuschauer statteten der Waldviertler Sparkasse Arena einen Besuch ab. Die ortsansässigen Fans sollten voll auf ihre Kosten kommen. Auch wenn es zunächst nicht danach aus. In der 5. Minute gab es nämlich eine kalte Dusche für die Jungs von Trainer Günter Schrenk. Das Auswärtsteam ging durch Emir Dilic in Führung. Der Goalgetter verwertete ein tiefes Zuspiel perfekt und schloss staubtrocken ab. Ein Traumauftakt für seine Mannschaft! Der Gegner zeigte sich davon aber nicht wirklich beeindruckt. Bereits vor Ablauf der ersten Viertelstunde sorgte Oliver Kruder nach einer butterweichen Flanke per Kopf für den Ausgleich. Einmal auf den Geschmack gekommen, legte der Stürmer nur Momente später gleich noch einmal nach. Eine wunderschön herausgespielte Chance über die linke Seite verwertete er nun mit dem Fuß flach ins lange Eck. Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen.

Zwettl dreht auf

Nach dem Wiederanpfiff hielt Langenrohr die Partie längere Zeit offen. Der Abwehr gelang es, das Heimteam an erfolgreichen Torabschlüssen zu hindern. Allerdings nur bis zur 79. Minute. Dann setzte sich die spielerische Klasse der Hausherren doch durch. Ein kontrollierter Aufbau mündete in einer weiten Hereingabe. Die Strafraumkobra Marek Szotkowski brachte die Wuchtel unter Kontrolle und drosch sie humorlos ins Gehäuse. Das war die Vorentscheidung! In der unmittelbaren Schlussphase der Partie beschenkte das Heimteam seine Fans dann sogar noch mit zwei weiteren Treffern. Zunächst durfte Nico Dornhackl, der soeben erst das Feld betreten hatte, jubeln. Für das Endresultat von 5:1 sorgte schließlich Sebastian Thomas Penz, indem er einen idealen Stanglpass gefühlvoll über die Linie drückte. Nach dem Abpfiff konnten die Zwettler auf eine überaus starke Leistung zurückblicken. Ausgiebig feierten sie den Kantersieg.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Bin sehr zufrieden. Eigentlich hat uns auch schon die Anfangsphase gehört. Trotzdem sind wir in Rückstand geraten. Haben glücklicherweise aber sofort die passende Antwort parat gehabt. Interessanterweise ist in weiterer Folge unser Spielfluss etwas abgeflaut. Zweite Halbzeit war dann wieder besser. Und mit dem ersten Treffer nach Seitenwechsel war die Partie dann endgültig entschieden.“

Die Besten: Michael Herrsch (Abwehr SC Zwettl), Oliver Kruder (Sturm SC Zwettl)

