Der Motor von Titelanwärter Schrems stottert!

Details Samstag, 04. Mai 2024 12:47

Freitag Abend fand das Match ASV EATON Schrems gegen SC Zwettl statt. Die Heimmannschaft befindet sich mit Korneuburg und Gloggnitz im Infight um die Krone. In den vergangenen zwei Runden hatte man aber wichtige Punkte in dem äußerst spannenden Rennen liegen lassen. Gegen Wr. Neutadt und St. Peter musste man den Rasen als Verlierer verlassen. Umso wichtiger war es nun, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Die Gäste andererseits hatten vor einer Woche Langenrohr aus dem Stadion geschossen. Mit entsprechend viel Selbstvertrauen reisten sie an. Und entführten tatsächlich auch einen Punkt.

Schlagabtausch vor der Pause

In etwa 450 Zuschauer stürmten die „ELK“-Arena. Die ortsansässigen Fans spekulierten darauf, dieses Mal wieder über einen Dreier jubeln zu dürfen. Bereits von Beginn weg wurde ihnen jedenfalls eine sehr lebendige Partie geboten. Beide Teams probierten, offensiven Fußball zu zeigen. Auch die Auswärtsmannschaft wurde gefährlich. Und belohnte sich dann nach rund einer halben Stunde für den mutigen Auftritt. Eine punktgenaue Flanke landete bei Marek Szotkowski. Der Goalgetter stand genau dort, wo er in seiner Rolle zu sein hat. Unaufgeregt beförderte er die Wuchtel über die Linie. Es stand somit 0:1. Das war erneut ein Rückschlag für die Hausherren. Aber das Team von Trainer Andreas Gutlederer zeigte eine umgehende Reaktion nach seinem Geschmack. Bereits in der 35. Minute sorgte Marvin Bio für den Ausgleich. Die Zwettler hatte nach einem eigentlich nicht schlechten Abschlag ihres Torhüters das entscheidende Kopfballduell im Mittelfeld verloren. Nach gerade mal zwei weiteren Stationen war der Ball beim Stürmer gelandet. Cool überwand er den Schlussmann und sorgte für Jubel auf den Rängen. Aufgezuckert legte Schrems dann gleich noch vor der Pause nach. Nun sollte es Milan Jurdik sein. Der Tscheche schloss einen schön vorgetragenen Angriff über die linke Seite überlegt ab. Das Spiel war gedreht. Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen.

Später Ausgleich

Die Pause kam den Gästen zur richtigen Zeit. So hatte man die Gelegenheit, sich nach dem gegnerischen Doppelschlag wieder zu ordnen. Coach Günter Schrenk richtete seine Jungs auf. Und schickte sie erneut mit konkreten Anweisungen auf den Rasen zurück. Es ging nun darum, an den durchaus mutigen Auftritt der ersten Halbzeit anzuschließen. Die Hausherren aber waren auf der Hut und verhinderten erfolgreiche Abschlüsse des Auswärtsteams. Generell standen die beiden Abwehrreihen nun sicherer als noch vor dem Seitenwechsel. Hüben wie drüben wollte das Runde nicht ins Eckige. Den Zwettlern lief die Zeit davon. Wechsel waren auch bereits vorgenommen worden, um für neuen Schwung zu sorgen. So hatte unter anderem Nico Dornhackl das Feld betreten. Dem Stürmer sollte es schließlich dann vorbehalten sein, in der 83. Minute auf 2:2 zu stellen. Allerdings unter kräftiger Mithilfe des Schremser Torhüters. Dieser schaffte es nicht, einen Weitschuss endgültig zu bändigen und das Spielgerät kullerte über die Linie. Äußerst bitter. Im weiteren Verlauf der Partie fielen keine weiteren Treffer mehr. Die Gastgeber ließen im Meisterkampf also erneut wertvolle Punkte liegen, die am Ende für die Krone fehlen könnten.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Kein Vorwurf an unseren Torhüter. Fehler passieren. Jedem von uns. Er hat davor und auch nachher toll gehalten. Leider spüren wir schön langsam die Folgen einer intensiven Saison. Wichtige Stützen stehen uns nicht zur Verfügung und das können wir nicht wie gewünscht kompensieren. Auch der Gegner hat seine Sache gut gemacht. Von dem her müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Die Besten: Manuel Kugler (Abwehr ASV EATON Schrems), Kevin Altrichter (Mittelfeld ASV EATON Schrems)

