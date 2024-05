Ortmann schwimmt auf der Euphoriewelle!

Spielberichte

Samstag Nachmittag stieg das Duell SG Ortmann/Oed-Waldegg gegen UFC St. Peter/Au. Das Heimteam hatte vergangenes Wochenende das Spiel des Jahres gewonnen. Im Derby wurde auswärts Wr. Neustadt, wenn man die Frühjahrsleistungen bis dahin berücksichtigt, völlig sensationell besiegt. Diesen Schwung wollte man nun mitnehmen. Aber auch die Gäste reisten mit viel Selbstvertrauen an. Sie waren erst am Mittwoch gegen Ebreichsdorf ins Finale des Meistercups gestürmt. Gegen den Ligakonkurrenten zogen sie nun den Kürzeren. Am Ende stand auf der Anzeigetafel ein klares 3:1.

Klare Verhältnisse von Beginn weg

Ungefähr 250 Zuschauer strömten auf die Sportanlage Ortmann. Die lokalen Fans hatten so richtig Lust auf ihre Jungs. Immerhin hatte die Mannschaft dafür gesorgt, dass die Anhänger in den letzten Tagen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekamen. Der Sensationssieg gegen den großen Nachbarn hatte mehr als nur gut getan und gab nun die Möglichkeit, neu durchzustarten. So traten die Burschen dann auch auf. Vom Anpfiff war klar, wer das Spiel gewinnen wird. Noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde trafen die Hausherren zum ersten Mal. Sebastian Klauser stand nach einem Corner richtig und beförderte den Ball über die Linie. Ein perfekter Auftakt! Was Selbstvertrauen ausmacht, zeigte sich direkt in der weiteren Folge. Nur Minuten später wurde erhöht. Nach einem Weitschusskracher und Lattenabpraller landete die Wuchtel vor den Füßen von Lukas Toifl. Der sagte artig Dankeschön und schob ein. Die Gastgeber durften sich also über einen optimalen Spielverlauf freuen. Weitere Treffer wollten vor dem Seitenwechsel nicht mehr fallen. St. Peter rettete sich in die Pause.

Heimische spielen Sieg heim

Nach dem Wiederanpfiff fiel der nächste Treffer. Der Torschütze zum 2:0 durfte seinem Bruder Valentin gratulieren. Dieser schloss einen perfekt getretenen Freistoß erfolgreich ab, indem er den Ball mit seinem Haupt gefühlvoll und punktgenau neben die Stange setzte. Auf der Tribüne brandete Jubel auf. Eine halbe Stunde war dann noch zu spielen. Das Auswärtsmannschaft dürfte nach dem Erfolg im Meistercup zu müde gewesen, um den nächsten Sieg mitzunehmen. Aber zumindest schaffte es das Team im Anschluss, den Gegner größtenteils zu neutralisieren. Und man durfte auch sogar einmal jubeln. Ein ruhender Ball musste dafür herhalten. Josip Martinovic war nach einer hohen Hereingabe zur Stelle. Das geschah in der 75. Minute. Die Hausherren ließen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und spielten die Zeit bis zum Abpfiff trocken herunter. Dann durften die Jungs endlich den Dreier bejubeln. Das war der zweite Erfolg in Serie. Der Turnaround ist geschafft.

Stimme zum Spiel

Stefan Hausmann (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Der Erfolg im Derby hat den Burschen richtig gut getan. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Wir sind gleich gut hineingekommen. Von Beginn weg hinten sicher gestanden und vorne effektiv die Chancen genützt. So stelle ich mir das vor!“

Die Besten: Lukas Toifl (Abwehr SG Ortmann/Oed-Waldegg), Justin Strodl (Mittelfeld SG Ortmann/Oed-Waldegg)

