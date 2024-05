Gloggnitz kommt nicht über einen Punkt hinaus!

Spielberichte

Freitag Abend trafen der SV Waidhofen/Thaya und die SV Gloggnitz aufeinander. Eine klarere Ausgangsposition kann es im Fußball kaum geben. Der Erstgenannte liegt abgeschlagen am Ende des Klassements und wird den Abstieg nicht mehr verhindern können. Letztes Wochenende war das Schlusslicht bei Tabellenführer Korneuburg überhaupt mit 0:4 unter die Räder gekommen. Dafür wollte sich das Team unbedingt rehabilitieren und den favorisierten Gästen Paroli bieten. Der Titelanwärter reiste mit dem klaren Ziel eines Sieges an. Am Ende rang der David dem Goliath tatsächlich einen Zähler ab.

Außenseiter mit viel Mut

Ungefähr 250 Zuschauer suchten den Sportplatz auf. Die ortsansässigen Fans freuten sich auf ihre Mannschaft. Sie waren gespannt, wie sich ihre Jungs am eigenen Rasen gegen ein absolutes Spitzenteam schlagen würden. Zugleich war ihnen natürlich bewusst, dass da eine richtige Herkulesaufgabe warten würde. Aber der Tabellenletzte konnte in der Rückrunde bereits das ein oder andere Mal aufzeigen. So wurde am eigenen Rasen Haitzendorf gebogen und auch gegen Retz immerhin ein Unentschieden erkämpft. Daran galt es anzuknüpfen. Das Trainerteam hatte unter der Woche tolle Arbeit geleistet und schickte seine Jungs top motiviert und perfekt eingestellt auf den Rasen. Überraschend war, dass sich die Heimischen nicht nur einigelten, sondern durchaus auch mitspielten. Man spürte den Mut, auch nach vorne etwas zu probieren. Gloggnitz zeigte sich beeindruckt und wurde nicht in dem Ausmaß gefährlich, wie man es wahrscheinlich vor der Partie erwartet hätte. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Spannung bis zum Ende

Auch die zweite Halbzeit war von Organisation und Disziplin auf beiden Seiten geprägt. Die Kontrahenten nahmen sich die meiste Zeit gegenseitig aus dem Spiel. Waidhofen gelang vor allem das Kunststück, das gefährliche Konterspiel des Gegners zu unterbinden. Und wenn man weiß, wie viele Teams das in der Saison schon erfolglos versucht haben, ist dies tatsächlich eine Erwähnung wert. So blieb man im Spiel und alles schien möglich. Gloggnitz nahm dann zahlreiche Wechsel vor. Die Bank des Titelanwärters bietet äußerst starke Alternativen. Und mit genau diesen Optionen wollte man die Partie doch noch für sich entscheiden. Aber auch die Einwechslungen stachen nicht. Der Tabellenletzte wuchs über sich hinaus. Die Verteidigung stand bis zum Ende bombensicher. Vor allem auf Goalie Marco Altschach war Verlass. So entschärfte er etwa in der 52. Minute einen gefährlichen Schuss. Er griff generell zu, wenn es notwendig war. Da auch Torjäger Josef Pross nicht wie sonst üblich zündete, pfiff der Schiedsrichter nach 90 Minuten tatsächlich mit einem 0:0 ab. Der Favorit musste sich mit einem Remis zufriedengeben. Starke Gastgeber hatten einen vollen Erfolg verhindert. Aber zumindest konnte man das Punktekonto im Meisterkampf um einen Zähler auffüllen.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Der Gegner hat das heute gut gemacht. Und offensiv sind wir heute leider nie so richtig in den gewohnten Flow gekommen. Solche Tage gibt es. Umso wichtiger ist es dann, wenn man hinten die Schotten dicht macht. Und ohne Gegentor bleibt.“

Der Beste: Stefan Bliem (Torhüter SV Gloggnitz)

