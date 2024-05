Ortmann bringt den Sieg nicht über die Ziellinie!

Spielberichte

Der SC Zwettl empfing Freitag Abend die SG Ortmann/Oed-Waldegg. Zwei äußerst formstarke Teams standen sich gegenüber. Und der Erstgenannte hatte in der letzten Heimpartie überhaupt bewiesen, zu was er am eigenen Rasen imstande ist. Langenrohr war 5:1 aus dem Stadion geschossen worden. Die Gäste andererseits haben scheinbar vor zwei Runden den Schalter umgelegt. Seit dem Derbytriumph im Duell mit Wr. Neustädt läuft es wieder. Gegen St. Peter/Au wurde der Sieg bestätigt. Und nun wollte man den nächsten Dreier folgen lassen. Es reichte letztlich nicht ganz dazu. Aufgrund eines späten Gegentreffers musste man sich mit einem Remis zufriedengeben.

Hausherren legen vor

In etwa 460 Zuschauer gönnten sich einen Besuch der Waldviertler Sparkasse Arena. Die ortsansässigen Fans hatten Bock auf ihre Mannschaft. Und es sollte nicht lange dauern, bis sie das erste Mal jubeln durften. Gerade mal fünf Minuten waren gespielt, als der Referee den Jungs von Trainer Günter Schrenk einen Elfmeter zusprach. Gregor Schmidt trat an, blieb cool und verlud den Goalie. Der Torschütze ließ sich feiern und klatschte mit seinen Mitspielern ab. Auch auf der Tribüne herrschte dementsprechend gute Stimmung. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg zeigte sich davon aber nicht allzu beeindruckt. Das angereiste Team kämpfte sich trotz des Rückstands toll in die Partie rein. Und nur eine Viertelstunde später belohnte es sich mit dem Ausgleich. Nach einem Eckball von der rechten Seite lief sich Valentin Toifl frei. Der Verteidiger bekam die Wuchtel tatsächlich punktgenau auf dem Servierteller präsentiert. Er stieg hoch und nickte ein. Das schaute nach einer perfekt einstudierten Variante aus! Im Anschluss daran gab es Chancen auf beiden Seiten. Weitere Tore mochten aber nicht fallen. So ging es mit dem Remis in die Pause.

Zweiter Strafstoß bedeutet Punkteteilung

Auch nach dem Wiederanpfiff bekamen die im Stadion Anwesenden eine erstklassige Partie zu sehen. Die Kontrahenten neutralisierten sich jedoch größtenteils. Und so richtige Hochkaräter konnten kaum erarbeitet werden. Auf beiden Seiten. Die Hausherren versuchten, mit neuen Akteuren für frischen Schwung zu sorgen. Das Tor gelang aber den Gästen. Erneut musste ein Corner dafür herhalten. Dieses Mal verschaffte sich Eric Schmutzer den notwendigen Raum, um an den Ball zu kommen. Beeindruckend bei dem Gewusel im Fünfmeterraum! Aber er vollbrachte es, das Runde gefühlvoll im Eckigen unterzubringen. Das Auswärtsteam lang nun also sogar in Front. Dank einer sehr starken Effektivität bei Standardsituationen. Die Hausherren waren jetzt gefordert. Natürlich wollten sie die Niederlage jedenfalls vermeiden. Sie übernahmen klar das Kommando und warfen alles nach vor. Und tatsächlich folgte die Belohnung. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der Schiedsrichter noch einmal auf Elfmeter entschied. Und natürlich übernahm wieder der Kapitän die Verantwortung. Gregor Schmidt agierte routiniert und setzte die Wuchtel exakt neben die Stange. Das ist auch absolut notwendig gewesen, da der Goalie die richtige Ecke erraten hatte. Der Treffer war der Schlusspunkt in einer äußerst spannenden Partie. Mit dem Ergebnis von 2:2 pfiff der Referee schließlich ab.

Stimme zum Spiel

Stefan Hausmann (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Wir sind zufrieden mit der Leistung. Schade, dass wir die Führung nicht über die Runden gebracht haben. Der Penalty zum Ende hin ist sehr unglücklich zu Stande gekommen. Wir fokussieren uns aber auf das Positive. Und wir können uns darüber freuen, dass wir bei den Eckbällen das Trainierte ideal umgesetzt haben.“

Der Beste: Eric Schmutzer (Verteidigung SG Ortmann/Oed-Waldegg)

Details

