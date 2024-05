Goalgetter Dilic sticht erneut und bringt Langenrohr auf die Siegerstraße!

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 11:15

Samstag Abend empfing die SG Rohrbach/St. Veit den SV Langenrohr. Von der Tabellenplatzierung her standen sich hier zwei Nachbarn gegenüber. Und das Abstiegsthema ist eventuell für beide noch nicht ganz erledigt. Daher versprach dieses Duell große Brisanz. Die Gastgeber waren seit mittlerweile drei Runden punktelos. Das Auswärtsteam andererseits hatte letzte Woche gegen die St. Pölten Juniors am letzten Drücker noch einen Zähler geholt. Das war für die Moral natürlich äußerst positiv. Den Schwung wollte man mitnehmen. Es gelang. Und man reiste tatsächlich mit einem vollen Erfolg im Gepäck wieder heim.

Hausherren gehen zeitig in Front

In etwa 320 Zuschauer strömten auf die Liese Prokop Sportanlage. Die heimischen Fans wussten, dass die Begegnung sehr bedeutsam sein sollte. Es ging darum, dass ihre Jungs gewinnen und den Kontrahenten im Klassement nicht vorbeiziehen lassen. Angetrieben von den eigenen Anhängern gingen die Gastgeber topmotiviert in das Match. Und hatten auch den besseren Start. Gerade mal acht Minuten dauerte es, bis David Sauer den Führungstreffer für seinen Club erzielte. Nach einem Freistoß setzte er sich durch und versenkte die Wuchtel sehenswert mit seinem Haupt. Die Zuschauer jubelten. Das war genau der Auftakt, den man sich in dieser Schnittpartie gewünscht hatte. In weiterer Folge versäumte das Team aber, direkt nachzusetzen. Die Langenrohrer ließen sich trotz des Rückstands nicht beirren und kämpften sich beherzt in die Partie rein. Und der Ausgleich fiel tatsächlich nach einer halben Stunde. Torjäger Emir Dilic stand mal wieder richtig und hatte keine Probleme, eine flache Hereingabe zu versenken. Der Striker hat somit in den letzten fünf Runden jedes Mal getroffen und ist mit dieser Bilanz natürlich richtiggehend eine Lebensversicherung für den Verein. Aber nicht nur er trifft in seinem Team. Auch Kevin Aue verfügt über einen satten Schuss. Den packte er in der 42. Minute aus. Die Wuchtel zischte in das Gehäuse und das Spiel war gedreht. Dann ging es in die Pause.

Gäste machen Deckel drauf

Das Trainerteam der Heimischen nutzte die Zeit in der Kabine, um die Mannschaft aufzurichten und ihr neue Instruktionen mit auf den Weg zu geben. Es war noch nichts verloren. Im Optimal sollte der Ausgleich direkt nach dem Seitenwechsel freuen. Und dann wäre sogar noch der Sieg drin gewesen. Aber dieser Plan ließ sich nicht verwirklichen. Die Gäste standen hinten stabil und unterbanden so den Großteil der Offensivaktionen des Kontrahenten. Der SG Rohrbach/St. Veit gelang es nicht, die sich bietenden Chancen tatsächlich fertigzuspielen. Neue Kräfte wurden reingeworfen, um für frische Impulse zu sorgen. Aber auch diese machten nicht den Unterschied. Die Langenrohrer lauerten ihrerseits ebenfalls auf Chancen. Und aus einem schnellen Angriff fiel dann auch die endgültige Entscheidung. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Alexander Kleczkowski für den dritten Treffer seines Teams sorgte. Der Käse war gegessen. Trotz eines frühen Rückstands hatten die Gäste das Match für sich entschieden. Man zog in der Tabelle am Gegner vorbei und dementsprechend gut gelaunt machte man sich im Anschluss auf den Heimweg.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir freuen uns über einen außerordentlich wichtigen Sieg im Duell mit einem direkten Konkurrenten. Sechs Punkte sind das! Der Start in die Partie ist nicht optimal gewesen. Die Jungs gaben dann aber doch die richtige Antwort. Und hätten eigentlich schon früher für klare Verhältnisse sorgen müssen. Nächste Woche möchten wir gegen Waidhofen nachlegen. Sonst ist der Erfolg nur die Hälfte wert!“

Die Besten: Lukas Fila (Torwart SV Langenrohr), Philip Jung (Mittelfeld SV Langenrohr)

