Schrems pirscht sich wieder an die Spitze ran!

Die SKN St. Pölten Juniors empfingen Samstag Abend den ASV EATON Schrems. Das Heimteam war mittlerweile seit sieben Runden ungeschlagen. Andererseits sind da auch viele Unentschieden dabei gewesen. Zuletzt gab es etwa ein 2:2 bei Langenrohr. An diesem Spieltag wartete nun ein angeschlagener Gegner. Die Gäste waren zuletzt ordentlich außer Tritt gekommen und mussten so im Kampf um die Krone Federn lassen. Aufgrund der dieswöchigen Ergebnisse von den Titelkonkurrenten Korneuburg und Gloggnitz hatte man nun aber tatsächlich die Chance, wieder etwas mehr aufzuschließen. Das gelang. Und man entführte die drei Punkte.

Auswärtsteam geht in Führung

Ungefähr 75 Zuschauer statteten der Sportanlage Stattersdorf einen Besuch ab. Die lokalen Fans hofften darauf, dass ihre Jungs die aktuell schwächere Phase des Gegners ausnützen können. Dass es kein Selbstläufer werden würde, war aber auch jedem klar. Vor allem die Auswärtsmannschaft hatte natürlich massiv etwas dagegen. Es galt für sie, den Schalter schleunigst wieder umzulegen. Sonst braucht man keine Gedanken mehr an den Gewinn der Meisterschaft verschwenden. Und das Team sendete eine klare Botschaft. Mit ihm ist immer noch zu rechnen. Die Defensive vereitelte die Angriffsbemühungen der Hauptstädter. Und auch vorne bewiesen die Burschen von Trainer Andreas Gutlederer ihre Qualitäten. Zunächst musste in der 25. Minute ein Eckball herhalten. Die ideal getretene Hereingabe landete auf dem Haupt von Richard Windisch. Der hatte keine Probleme, die Wuchtel zu versenken. Bei diesem Treffer blieb es dann in weiterer Folge im ersten Durchgang. Mit dem Stand von 0:1 ging es in die Pause.

Titelanwärter tütet Sieg ein

Nach dem Seitenwechsel kehrten die Juniors voller Tatendrang auf den Rasen zurück. Es gab ein klares Ziel. So schnell wie möglich den Ausgleich erzielen. Und im Optimalfall dann sogar noch den Sieg einfahren. Die Heimischen versuchten, dominant zu sein. Aber sie hatten Probleme damit, beständig so richtig druckvoll zu sein. Man ist immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und die Gäste machten es dieses Mal richtig stark. So wie man es sich von einem Meisterschaftsanwärter erwartet. Die Verteidigung stand stabil, stellte die Räume zu und spulte auch die notwendigen Meter ab. Das Team hatte die kurze Schwächephase in den vergangenen Runden aus den Köpfen bekommen. Daher schaffte man es, in dieser Phase ohne Gegentor zu bleiben. Und rund eine Viertelstunde vor Ende machte die Mannschaft dann sicherheitshalber endgültig den Deckel drauf. Marvin Bio stieß gierig in den Fünfer vor und drückte mit seiner Stirn die Wuchtel zur endgültigen Entscheidung über die Linie. Der Jubel war groß. Die restlichen Minuten wurden dann runtergespielt und nach dem Schlusspfiff durfte sich die Auswärtsmannschaft endlich wieder über einen vollen Erfolg freuen. Durch den Dreier verkürzte man den Rückstand auf beide Titelkonkurrenten. Endlich verlief ein Spieltag wieder ganz nach dem Geschmack der Schremser.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Tolle Mentalität der Jungs! Das ist ein Signal an die Konkurrenz. Wir sind noch da! Das Team funktioniert. Leider haben wir es unnötig spannend gemacht. Die endgültige Entscheidung wäre schon vor dem Seitenwechsel möglich gewesen. Aber die Burschen haben nicht nachgelassen. Und sich dann schließlich mit dem zweiten Treffer belohnt.“

Die Besten: Richard Windisch (Abwehr ASV EATON Schrems, Milan Jurdik (Sturm ASV EATON Schrems)

