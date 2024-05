St. Peter untermauert beeindruckende Heimstärke!

Spielberichte

Details Montag, 13. Mai 2024 05:49

Sonntag Mittag ging das Duell UFC St. Peter/Au gegen SCU-GLD Kilb über die Bühne. Der Erstgenannte hatte letzte Woche gegen die SG Ortmann/Oed-Waldegg verloren, die Runde zuvor aber Titelanwärter Schrems besiegt. Der Erfolg war am eigenen Rasen gelungen, wo man sich in dieser Saison vor niemandem verstecken muss. Dies wollte man nun erneut unter Beweis stellen. Die Gäste andererseits hatten am vergangenen Spieltag gegen Wr. Neustadt eine ordentliche Abfuhr bekommen. Es galt daher, eine weitere Pleite unbedingt zu vermeiden. Das schafften sie nicht, die Hausherren gewannen eine aufregende Partie.

Standesgemäßer Auftakt

Rund 200 Zuschauer hatten Bock darauf, das Match live vor Ort zu verfolgen. Die lokalen Fans hofften darauf, dass sich der Besuch ein weiteres Mal lohnt. Und tatsächlich sollten sie von Beginn weg nicht enttäuscht werden. Gerade mal eine Viertelstunde war gespielt, als Josip Martinovic flach ins linke Eck abschloss. Jubel auf der Tribüne brandete auf. Es lief. Dann war die Auswärtsmannschaft an der Reihe. Selbst schaffte man es aber nicht, das Runde im Eckigen unterzubringen. Und trotzdem stand nach 36 Minuten plötzlich wieder ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Julian Schattleitner hatte den Ball im falschen Kasten untergebracht. Und das auf äußerst kuriose und sehenswerte Art noch dazu. Sehr bitter für den Unglücksraben. Mit dem Remis ging es in die Pause.

Heimische mit viel Offensivschwung

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber vom Eigentor gar nicht verunsichert. Vielmehr hatte man das Gefühl, dass sie das Missgeschick unbedingt korrigieren wollten. Rasch gelang Benedikt Aichberger die neuerliche Führung. Ideal freigespielt traf er von der rechten Seite. Dieses Mal wurde direkt nachgesetzt. Die Kilber verloren in der Verteidigung leichtfertig das Spielgerät. Samuel Hödl fackelte nicht lange rum, nahm Maß und zirkelte das Leder gefühlvoll ins lange Eck. Ein cooler Abschluss! Weitere Chancen folgten. Diese blieben aber ungenützt. Den Schlusspunkt setzte das Auswärtsteam. Eron Terziu verkürzte rund zehn Minuten vor dem Ende. Einen Elfmeter hatte man zuvor noch nicht verwerten können. Mehr als der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr rausschauen. Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Referee schließlich mit dem Endstand von 3:2 ab. Die Spieler von St. Peter/Au feierten am Rasen. Erneut hatten sie unter Beweis gestellt, dass sie vor eigenem Publikum zu den stärksten Mannschaften der Liga gehören.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Leider haben wir im Moment personelle Probleme. Wir spüren die Doppelbelastung mit dem Cup! Umso höher ist die Leistung einzuschätzen! Toll, wie auch der zweite Anzug gleich funktioniert, wenn man ihn braucht! Bin stolz auf die Jungs!“

Die Besten: Bernhard Staudinger (Tor UFC St. Peter/Au), Josip Martinovic (Mittelfeld UFC St. Peter/Au)

