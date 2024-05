Kilb schießt sich Frust von der Seele!

Spielberichte

Freitag Abend traf SCU-GLD Kilb auf den SC Zwettl. Beide Teams konnten an den letzten beiden Spieltagen keinen vollen Erfolg feiern. Die Gäste durften sich zumindest darüber freuen, ungeschlagen geblieben zu sein. Das Heimteam andererseits hatte zwei Niederlagen kassiert. Die Pleitenserie zog sich mittlerweile über insgesamt vier Runden. Von dem her war es höchste Zeit, endlich wieder eine überzeugende Leistung, die in Punkten mündet, zu liefern. Sonst wird es am Ende der Saison mit den Top Five nichts werden. Das gelang mehr als beeindruckend. Schließlich stand unterm Strich ein klarer Triumph.

Vorentscheidung bereits vor Pause

Etwa 150 Zuschauer nahmen den Weg in das Waldstadion auf sich. Hut ab vor den ortsansässigen Fans! Sie haben keine leichten Wochen hinter sich. Aber ein wahrer Anhänger zeichnet sich ja dadurch aus, dass er auch in schwierigen Zeiten zu seiner Mannschaft steht. Ihre Treue und Hartnäckigkeit sollten belohnt werden. Es dauerte jedoch etwas, bis das Spiel in die gewünschte Richtung lief. In der Anfangsphase hielten die Gäste das Spiel nämlich offen. Viel mehr als das sogar. Nach knapp einer halben Stunde ergab sich für Marek Szotkowski die große Chance zur Führung des Auswärtsteams. Der Striker überlupfte den Goalie. Die Wuchtel ging aber nicht nur über den Torhüter, sondern auch über das Gehäuse. Die Kilber hatten diese Szene also unbeschadet überstanden. Dann kam ihre Zeit. Ein Angriffsversuch über die rechte Seite endete bei Florian Binder. Der zog von Höhe des Sechzehners kompromisslos ab. Und das Spielgerät schlug unter der Latte ein. Das war es aber noch nicht im ersten Durchgang. Elias Burger konnte sich nämlich ebenfalls in die Schützenliste eintragen. Seine langgezogene Flanke landete ohne weitere Berührung im gegnerischen Kasten. Mit dem 2:0 ging es in die Kabinen.

Heimische legen nach

Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Zunächst wurde aussichtsreiche Möglichkeiten noch vergeben. In der 64. Minute sollte es dann aber soweit sein. Und Florian Binder setzte sich erneut auffällig in Szene. Zunächst erlief er den Ball in den freien Raum, um diesen final staubtrocken ins kurze Eck zu dreschen. Ein sehenswerter Treffer! Völlig verdient krönte er seine starke Leistung damit! Zwettl schwächte sich in weiterer Folge dann sogar noch selbst. Marco Budic musste nach einer erneuten Verwarnung mit Rot vom Platz. Diese numerische Überlegenheit nutzten die Heimischen in der Endphase schließlich noch für einen weiteren Treffer. Jan Kozisnik, den der Trainer eingetauscht hatte, bekam die Gelegenheit zum Abschluss. Er nahm Maß und ließ mit seinem gefühlvollen Schuss dem gegnerischen Goalie keine Chance. Da lief bereits die Nachspielzeit. Dann war Schluss. Und es stand fest, dass Kilb sich endlich wieder mal für eine starke Leistung belohnt hatte. Das Team bejubelte einen überzeugenden Sieg. Und so sind auch die Top Five am Ende der Saison wieder drinnen.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Ich habe die letzten Wochen nicht nur negativ gesehen. Es war mehr eine Ergebniskrise. Umso wichtiger war, dass wir heute bei der großen Chance durch Marek Szotkowski nicht in Rückstand geraten sind. Dann sind wir souverän und auch hungrig gewesen.“

Die Besten: Florian Binder (Mittelfeld SCU-GLD Kilb), Elias Burger (Mittelfeld SCU-GLD Kilb)

