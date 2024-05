Langenrohr ballert sich endgültig zum Klassenerhalt!

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:36

Freitag Abend fand das Duell SV Langenrohr gegen SV Waidhofen/Thaya statt. Die Gäste waren in den beiden letzten Runden ungeschlagen geblieben. Am vergangenen Spieltag konnte man auswärts sogar drei Punkte holen. Bei der SG Rohrbach/St. Veit hatte man einen wichtigen Erfolg gefeiert und so für Abstand zu den Abstiegsplätzen gesorgt. Nun gab es die Gelegenheit, gegen das Schlusslicht der Tabelle nachzulegen. Die Mannschaft meisterte die Aufgabe äußerst souverän. Am Ende wies die Anzeigetafel einen klaren 4:0 Erfolg aus. Somit wird man auch nächstes Jahr Teil der Liga sein.

Klare Verhältnisse von Beginn weg

Ungefähr 220 Zuschauer beschlossen, den Sportplatz aufzusuchen. Die ortsansässigen Fans spekulierten darauf, gegen das Team mit der roten Laterne ein paar Tore bejubeln zu dürfen. Und sie wurden von den eigenen Jungs nicht enttäuscht. Von Anfang an war klar, wer das Match gewinnen sollte. Bereits vor Ablauf der ersten Viertelstunde gingen die Hausherren in Führung. Ein abgewehrter Schuss prallte vom gegnerischen Torhüter genau vor die Füße von Fabio Rumpler. Der zog kompromisslos ab und hämmerte die Wuchtel unter die Latte. Das war genau der Spielverlauf, den man sich so gewünscht hatte. Und es sollte noch besser kommen. In der 29. Minute fiel schon der nächste Treffer. Markus Geppl wurde ideal bedient und musste den Ball aus kürzester Distanz nur mehr über die Linie drücken. Die Tribüne bebte. Mit dem daraus resultierenden Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Langenrohr zeigt sich hungrig

Top motiviert kehrten die Burschen von Trainer August Baumühlner auf den Rasen zurück. Er hatte ganze Arbeit geleistet und seinem Team eingeimpft, dass sie nicht locker lassen dürfen, um den Erfolg endgültig einzutüten. Die Jungs setzten das in der Praxis ideal um. Nur Momente nach dem Wiederanpfiff fiel schon das 3:0. Kevin Aue stand goldrichtig und köpfte eine punktgenaue Hereingabe aus dem rechten Halbfeld per Aufsitzer in den Kasten. Das war die endgültige Entscheidung. Dementsprechend ausgelassen feierten die Heimfans. Eine Viertelstunde vor dem Ende hatten sie Grund, noch einmal jubelnd aufzuhüpfen. Der Schütze von soeben hatte Bock auf einen zweiten Treffer und erhöhte sogar noch auf 4:0. Wunderschön wurde er nach einer schönen Angriffsaktion über die linke Seite in Szene gesetzt. Der Mittelfeldspieler hatte keine Probleme, das Runde im Eckigen unterzubringen. Weitere Tore sollten dann nicht mehr fallen. Langenrohr hatte sich souverän durchgesetzt und feierte nach dem Schlusspfiff, dass man auch nächstes Jahr Bestandteil der Liga sein wird.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir sind von Anfang toll in der Partie gewesen. Die Führung war verdient. Waidhofen ist vereinzelt gefährlich geworden. Spätestens mit dem 3:0 haben wir endgültig den Deckel draufgemacht. Jetzt können wir auch die personellen Planungen für die kommende Saison ordentlich vorantreiben.“

Die Besten: Kevin Aue (Mittelfeld SV Langenrohr), Stefan Nestler (Mittelfeld SV Langenrohr), Lukas Marschall (Abwehr SV Langenrohr)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.