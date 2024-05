Gloggnitz kommt dem Meistertitel wieder ein Stück näher!

Spielberichte

Samstag Abend ging das Duell SV Gloggnitz gegen ASK Kottingbrunn über die Bühne. Die Rollen waren vor der Partie klar verteilt. Die Gäste stecken mitten im Abstiegskampf. Nach einer starken Phase direkt zum Auftakt der Rückrunde ist der Flow zuletzt wieder verlorengegangen. Das Heimteam dagegen befindet sich immer noch im Titelrennen und gilt momentan als der härteste Herausforderer von Korneuburg. Der Tabellenführer ist einen Tag zuvor nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Daher hatte man die Chance, punktemäßig gleichzuziehen. Diese wurde genutzt. Dank einer konzentrierten Leistung gelang ein 2:0 Erfolg.

Underdog wehrt sich vehement

In etwa 300 Zuschauer bevölkerten die Krammer-Arena. Nach dem 0:0 am letzten Spieltag bei Waidhofen wollten die lokalen Fans ihre Burschen wieder nach vorne treiben. Drei Punkte waren das Ziel. Aber der Außenseiter leistete von Beginn weg erbitterten Widerstand. Das Trainerteam hatte die Mannschaft unter der Woche top auf die schwere Aufgabe vorbereitet. Dementsprechend perfekt eingestellt betrat sie den Rasen. Die Raumaufteilung passte und die notwendigen Meter wurden zurückgelegt. Gloggnitz übernahm dann jedoch aufgrund ihrer Klasse doch sehr dominant die Spielkontrolle und schaffte es immer wieder, durch die Verteidigungsreihen durchzukommen. Tor wollte jedoch keines gelingen. Man scheiterte regelmäßig am überaus starken Goalie Harald Otto. Er wuchs über sich hinaus. Mit einem trefferlosen Remis ging es in die Pause. Das war zu diesem Zeitpunkt doch eine kleine Überraschung.

Favorit setzt sich letztlich durch

Nach dem Seitenwechsel machte Kottingbrunn zunächst weiter die Schotten dicht. In der 60. Minute gelang es dem Titelanwärter dann aber doch, eine Gelegenheit erfolgreich abzuschließen. Josef Pross legte in die Mitte zu seinem Sturmpartner Manuel Schwarz ab. Der hatte keine Probleme, die Wuchtel über die Linie zu drücken. Somit stand es 1:0. Euphorischer Jubel im Stadion brach aus. Die Hausherren konnten trotz des mentalen Rückschlags beim Gegner jedoch nicht direkt für die endgültige Entscheidung sorgen. So blieben die Gäste bis zum Ende in der Partie. Es lief dann bereits die Nachspielzeit, als der ASK volles Risiko ging. Bei einem Freistoß machte sich der Torhüter auf den Weg in den gegnerischen Sechzehner. Dadurch ergab sich für Ömer Özbek im anschließenden Konter die Möglichkeit, für den Schlusspunkt zu sorgen. Er machte noch einen Haken und schob dann ins leere Tor ein. Der Sieg war eingetütet und auf der Tribüne herrschte Partystimmung. Mit dem Erfolg hatte man das Remis von Konkurrent Korneuburg für sich nutzen können. Der Punkterückstand wurde aufgeholt. Und der Titelkampf ist spannender denn je.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Das nennt man ein hartes Stück Arbeit. Der Goalie des Auswärtsteams war überragend. Aber die Burschen sind konzentriert geblieben. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass jede Partie erst gespielt werden muss. Wir respektieren alle Mannschaften in der Liga. Können aber auch auf unsere Stärken vertrauen. Wir haben heute den nächsten wichtigen Schritt zur Erfüllung unseres Traums gemacht.“

Der Beste: Josef Pross (Angriff SV Gloggnitz)

