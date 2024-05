Wr. Neustadt setzt sich im Süd-Derby imposant durch!

Spielberichte

Samstag, 19. Mai 2024

Samstag Abend stieg das Nachbarschaftsduell USV Scheiblingkirchen-Warth gegen SC Fortuna Wr. Neustadt. Solche Spiele sind im Fußball das Salz in der Suppe. Beide Mannschaften fieberten dem Aufeinandertreffen entgegen. Das Heimteam hatte zuletzt nach vier Siegen in Serie doch wieder zwei Niederlagen kassiert. Der Abstiegskampf ist deswegen noch nicht endgültig Geschichte. Auch unter Berücksichtigung dieses Aspekts wollte man jedenfalls punkten. Die Gäste andererseits hatten vor, die starke Rückrunde zu bestätigen. Ein Sieg in diesem Prestigeduell sollte die letzten Wochen krönen. Das gelang dann auch in beeindruckender Manier.

Torlos in die Pause

In etwa 450 Zuschauer bevölkerten das Pittentalstadion. Es herrschte eine tolle Atmosphäre. Absolut ansprechend. Und die ortsansässigen Anhänger waren überzeugt, dass ihre Burschen dem ehemaligen Bundesligisten Punkte abringen können. Die Hausherren schafften es dann auch, die Partie in der ersten Hälfte offenzuhalten. Man spürte die positive Energie auf dem Rasen. Beide Seiten waren bis in die Zehenspitzen motiviert. Die Zweikämpfe wurden beherzt angenommen und man schenkte dem Gegner keinen Meter. Dementsprechend neutralisierten sich die Truppen größtenteils. Es gab zwar gefährliche Momente hüben wie drüben. Diese resultierten aber sehr oft aus Standardsituationen. Aus dem Spiel heraus weniger. Und vor allem konnte keine dieser Gelegenheiten tatsächlich erfolgreich zu Ende gespielt werden. So ging es ohne Treffer in die Kabinen. Es war noch alles drinnen.

Favorit schaltet einen Gang hoch

Nach dem Seitenwechsel gelang es Wr. Neustadt dann, das Spiel mehr an sich zu reißen. Die logische Folge war die Führung. Eine Viertelstunde war in der zweiten Hälfte gespielt, als Manuel Haidner per Kopf sein Team in Front brachte. Nur Minuten später wurde den Gästen ein Strafstoß zugesprochen. Maximilian Sax ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwertete. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein. Der ehemalige Austrianer legte gleich noch einmal aus dem Spiel heraus nach. Die Anzeigetafel wies somit ein 0:3 aus. Das Auswärtsteam hatte eine kurze Schwächephase des Gegners eiskalt ausgenützt. Für die Entscheidung war also weit vor dem Ende gesorgt. USV Scheiblingkirchen-Warth konnte das Spiel dann zwar wieder beruhigen, Spannung wollte aber keine mehr aufkommen. Zumindest reichte es in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer. Gino Linhart durfte sich ebenfalls aus elf Metern versuchen. Er nützte den Penalty und sorgte dafür, dass auch die Heimfans noch etwas zu jubeln hatten. Ausgelassen feierte aber der Kontrahent. Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme. Wr. Neustadt hatte sich völlig zurecht die Derbykrone aufgesetzt.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Beeindruckendes Ambiente! Aber meine Jungs sind fokussiert geblieben. Die Führung war verdient. Wir sind zu diesem Zeitpunkt bereits dominanter gewesen. Dann haben wir die Partie innerhalb von acht Minuten entschieden. Verrückt! Aber eine äußerst coole Sache!“

Der Beste: Niklas Marlovics (Verteidigung SC Fortuna Wr. Neustadt)



