SV Langenrohr feiert umkämpften Auswärtssieg beim ASK Kottingbrunn

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:44

Am Freitag im Rahmen der 27. Runde der 1. Landesliga Niederösterreich konnte sich der SV Langenrohr einen 2:0 Auswärtssieg gegen ASK Kottingbrunn sichern. Die Gastgeber, die um den Verbleib in der Liga kämpfen, zeigten eine engagierte Leistung, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen und so jubelten im Endeffekt die Gäste über einen vollen Punktezuwachs.

Frühe Führung für die Langenrohrer

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams suchten die Initiative. Trotz eines anfänglich ausgeglichenen Spiels — beide Seiten agierten mit einer 4-4-2-Aufstellung — gelang es SV Langenrohr in der 36. Minute, die Führung zu übernehmen. Nach einem schnell ausgeführten Konter über die rechte Seite spielte Kevin Aue den Ball in die Mitte zu Stefan Nestler, der mit einem eleganten Haken die Abwehr ausspielte und den Ball unhaltbar für im Tor der Kottingbrunner versenkte. Dieser Treffer gab den Langenrohrern sichtlich Selbstvertrauen und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren.

Zweites Tor besiegelt den Sieg

In der zweiten Halbzeit drängten die Kottingbrunner auf den Ausgleich, was den Gästen Raum für Konterangriffe ließ. In der 58. Minute nutzte SV Langenrohr einen solchen Konter effektiv aus. Nach einem Dribbling von Kevin Aue legte dieser auf Stefan Nestler ab, der aus rund 25 Metern direkt ins Kreuzeck traf und somit sein zweites Tor des Abends erzielte. Dieses spektakuläre Tor, das auch als Tor des Monats gehandelt werden könnte, stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Langenrohrer.

Die Heimmannschaft versuchte in der Folge alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 72. Minute kam Balakiyem Takougnadi dem Tor sehr nahe, sein kraftvoller Schuss aus 20 Metern verfehlte das Ziel jedoch um wenige Zentimeter. Die Langenrohrer verteidigten geschickt und ließen kaum zwingende Chancen zu. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen hitzigen Momenten, doch das Ergebnis blieb unverändert.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter l_raich erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.