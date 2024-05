Schrems erledigt seine Pflichtaufgabe im Titelrennen souverän!

Spielberichte

Freitag, 25. Mai 2024

Freitag Abend ging das Duell SV Waidhofen/Thaya gegen ASV EATON Schrems über die Bühne. Für die Erstgenannten war das nochmals ein absolutes Highlight, ehe es dann nächste Saison eine Liga darunter weitergeht. Der Fixabsteiger empfing einen Meisterkandidaten und die Mannschaft wollte zeigen, dass man durchaus auch mit den Großen mithalten kann. Die Gäste schwächelten in den letzten Runden etwas. Von dem her sollte eventuell echt etwas möglich sein. Aber dieses Mal zeigte sich das Auswärtsteam von seiner besten Seite und fuhr überzeugend die drei Punkte ein.

Schneller Rückstand für die Heimischen

In etwa 840 Zuschauer machten es sich im Birkenstadion gemütlich. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, ihren Jungs bei der Abschiedstournee auf die Beine zu schauen. Das sollte in der 1. NÖ Landesliga vorerst mal der vorletzte Auftritt im eigenen Stadion sein. Der Underdog hatte sich viel vorgenommen. Aber es zeigte sich sehr schnell, dass die sich die Partie in eine erwartbare Richtung entwickeln würde. Der Favorit steckte die überraschende Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die SG Rohrbach/St. Veit äußerst gut weg und war von Beginn weg tonangebend. Daher dauerte es lediglich fünf Minuten, bis die Anzeigetafel auf 0:1 gestellt wurde. Andreas Fuge nützte einen Ballverlust des Gegners eiskalt aus. Die Führung war eine Folge des intensiven Pressings in dieser Szene. Bereits vor dem Pausenpfiff erhöhten die Schremser sogar. Nach einem Eckball fand die Wuchtel den Weg über die Linie. Kiril Ognyanov schloss aus kürzester Distanz ab. Dann ging es in die Pause.

Weiterer Treffer in Schlussphase

Waidhofen sammelte sich in der Kabine neu und kehrte topmotiviert auf den Rasen zurück. Das Ergebnis schien noch nicht aussichtslos. Was hat man nicht im Fußball schon alles erlebt? Aber in dieser Partie war der Klassenunterschied doch offensichtlich. Auch weil es die Gäste dieses Mal schafften, ihr Leistungspotential abzurufen. Man gab sich keine Blöße. Die Burschen von Trainer Andreas Gutlederer ließen den Ball laufen. Die Abwehr stand. Und vorne ist der Titelanwärter ja immer für Treffer gut. So kam es dann in der 83. Minute auch. Erneut wurde die Standardstärke unter Beweis gestellt. Wieder war es ein Eckball, der zum Erfolg führte. Der Torschütze zum 0:2 hatte noch nicht genug. Er stand im Fünfer goldrichtig und musste nur den Fuß hinhalten. Ein toller Auftritt des Verteidigers! Auch nicht alltäglich, dass ein Abräumer doppelt anschreibt. Der Drops war gelutscht. Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Referee schließlich ab. Schrems hatte dieses Mal absolut überzeugt und durch den Umfaller von Korneuburg holte man im Meisterschaftsfinish sogar wichtige Punkte auf die direkte Konkurrenz auf.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Toll! Die Rückrunde läuft nicht hundertprozentig ideal. Aber die Mannschaft kann Rückschläge abhaken und sich auf die neuen Aufgaben fokussieren. Das zeigt, wie das toll das Gefüge ist. Alle arbeiten an dem gemeinsamen Ziel. Und es fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir echt vielleicht das Entscheidungsspiel in der letzten Runde.“

Die Besten: Kiril Ognyanov (Verteidigung ASV EATON Schrems), Andreas Fuger (Mittelfeld ASV EATON Schrems)

