Korneuburg erleidet Rückschlag im Kampf um die Krone!

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 12:45

Freitag Abend trafen SC Sparkasse Korneuburg und USV Scheiblingkirchen-Warth aufeinander. Die Gäste hatten in den letzten Wochen vor allem mit ihrer Defensive überzeugt. Bis man dann letzten Samstag im Derby gegen Wr. Neustadt doch drei Gegentreffer und eine klare Niederlage hinnehmen musste. Die Deutlichkeit war doch etwas überraschend. Das Team spitzte daher auf die Chance zur Rehabilitierung. Eine hohe Hürde wartete in diesem Zusammenhang. Die Gastgeber wollten nämlich im finalen Sprint um den Titel unbedingt einen vollen Erfolg einfahren. Der Underdog aber überraschte und schnappte sich den Sieg.

Torlos in die Pause

Rund 155 Zuschauer fanden sich in der druckmittel.at-Arena ein. Die Heimfans freuten sich auf den zweiten Teil des Heimspieldoppels. In guter Laune waren sich auch deswegen, weil ihre Burschen am Pfingstmontag den Finaltriumph im Cup eingetütet hatten. Das große Ziel ist jetzt im Verein natürlich, sich auch noch die Meisterkrone aufzusetzen, um am Ende der Saison das Double feiern zu können. Dafür sollte in dieser Runde unbedingt der Gegner in die Knie gezwungen werden. Ein weiterer Punkteverlust nach dem 1:1 gegen Retz war unbedingt zu vermeiden. Aber es gibt auch immer einen Gegner. Und der war in dieser Partie äußerst stark in Form. Trainer Daniel Kohn hatte seine Jungs die ganze Woche über bis ins kleinste Detail auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet. Das Team betrat daher top eingestellt den Rasen. Und die Spieler setzten die ihnen mit auf den Weg gegebenen Anweisungen so gut wie möglich um. Die Verteidigung stand. Das Kollektiv funktionierte und jeder legte die Meter zurück, die notwendig sind, um bestehen zu können. Folglich hatte der Favorit Probleme, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Zeitweise kam er durch, zumeist blieb es aber bei Halbchancen. Mit dem Ergebnis von 0:0 ging es in die Pause.

Underdog krönt Performance mit Siegestreffer

In der zweiten Halbzeit startete zunächst Korneuburg besser. Die Gäste hatten gefährliche Szenen zu überstehen. Mit ihren Defensivqualitäten und auch dem nötigen Glück überstanden sie diese Phase. Nach rund einer Viertelstunde jedoch traute sich dann der Außenseiter auch mehr zu. Mit den ersten ernstzunehmenden Versuchen scheiterte man noch. In der 64. Minute belohnte sich die Mannschaft dann aber für ihre Offensivbemühungen. Maximilian Sellinger zog links in den Strafraum. Sekunden später zappelte das Runde im Eckigen. Der Schütze hatte den Ball in Richtung des Tors gebracht. Die Wuchtel wurde auch noch leicht von einem Kontrahenten abgefälscht und landete schließlich im Tor. Das Auswärtsteam lag somit in Front. Sensationell! Damit war vor der Partie nicht zu rechnen. Jetzt war Korneuburg endgültig gefordert. Der Titelanwärter rannte an und versuchte, jedenfalls noch den Ausgleich zu erzwingen. Aber trotz aussichtsreicher Chancen wollte er nicht gelingen. Der Kasten war wie vernagelt. Für das abschließende Highlight sorgte Gino Linhart. Er musste mit Rot vorzeitig unter die Dusche. Dann pfiff der Schiedsrichter mit dem Endstand von 0:1 ab. Während Korneuburg einen gehörigen Dämpfer im Kampf um den Titel erlitten hatte, darf sich USV Scheiblingkirchen-Warth über den Klassenerhalt freuen.

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Ein schöner Erfolg! Meine Jungs haben sich durch die Derbyniederlage nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Defensive war dieses Mal wieder eine Bank. Bin stolz auf eine beherzte Leistung, die mit drei Punkten belohnt wurde.“

Die Besten: Gregor Simandl (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth), Melvin Reichardt (Verteidigung USV Scheiblingkirchen-Warth)

Details

