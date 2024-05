Rohrbach erkämpft sich noch einen Punkt!

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 13:10

Freitag Abend standen sich die SG Rohrbach/St. Veit und die SG Ortmann/Oed-Waldegg gegenüber. Beide Mannschaften hatten eine überaus breite Brust vorzuweisen. Das Auswärtsteam war in den letzten Wochen nach dem überraschenden Derbytriumph beeindruckend stark in Schwung gekommen. Und am vergangenen Spieltag hatte man die SKN Juniors überhaupt mit 4:1 aus dem Stadion geschossen. Die Heimischen andererseits durften sich zuletzt über einen wahren Befreiungsschlag freuen. Nach einer Durststrecke konnte überraschend bei Titelanwärter Schrems gewonnen werden. Beide beabsichtigten nun, den Flow mitzunehmen. Am Ende stand unterm Strich ein durchaus gerechtes Unentschieden.

Führungstreffer für die Gäste

In etwa 220 Zuschauer strömten auf die Liese Prokop Sportanlage. Die ortsansässigen Fans hofften darauf, dass ihre Jungs nach dem zuletzt eingefahrenen Sensationssieg nachlegen können. Mit dem sollte der Klassenerhalt wohl endgültig sichergestellt worden sein. Daher durften sich die Anhänger auf ein entspanntes Match freuen. Beide Vereine hatten in den vergangenen Tagen ihre Hausaufgaben gewissenhaft erledigt und sich bis ins kleinste Detail auf die kommende Herausforderung vorbereitet. Die Folge war ein Duell, in dem sich die Kontrahenten größtenteils gegenseitig konsequent aus dem Spiel nahmen. Es wurde zwar versucht, den Weg nach vor zu finden. Zumeist gab es aber kein Durchkommen. Hüben wie drüben. Die Gelegenheiten konnten nicht fertiggespielt werden. Runde eine halbe Stunde war dann absolviert, als Justin Strodl doch für das erste zählbare Highlight sorgte. Der Mittelfeldakteur blieb im Abschluss cool und brachte die SG Ortmann/Oed-Waldegg in Front. Mit dem Stand pfiff der Schiedsrichter auch zur Pause.

Gastgeber retten Remis

Nach dem Seitenwechsel bot sich vom Spielgeschehen her den Zuschauern ein ähnliches Spiel. Die Abwehrreihen standen zumeist stabil. Niemand schenkte dem Gegner auch nur einen Meter. Dementsprechend schwer taten sich Offensivabteilungen bei ihren Bemühungen. Aber die Gastgeber ließen nicht locker. Und belohnten sich dann 70. Minute tatsächlich auch dafür. Patrik Chrenko konnte sich feiern lassen. Der Stürmer war nach einem Eckball zur Stelle und netzte ein. Es stand somit 1:1. Die Zuschauer bejubelten den Treffer und freuten sich über den Ausgleich. Damit keimte auch die Hoffnung auf, vielleicht sogar noch einen Sieg feiern zu dürfen. Es blieb aber beim Wunsch. Ein weiterer Treffer für die Hausherren sollte nicht mehr rausschauen. Die Gäste waren ebenfalls nicht in der Lage waren, das Runde noch einmal im Eckigen unterzubringen. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters stand die Punkteteilung endgültig fest.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Co-Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Der eine Zähler geht in Ordnung. Wir hatten in der zweiten Hälft durchaus Möglichkeiten, das Spiel komplett zu drehen. Aber dafür waren wir zu wenig effektiv. Die taktische Umstellung in der Pause hat uns jedenfalls gut getan.“

Die Besten: Tobias Liebhaber (Mittelfeld SG Rohrbach/St. Veit), Mehmet Olgun (Mittelfeld SG Rohrbach/St. Veit)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.