Wr. Neustadt nicht zu stoppen!

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:23

Samstag Abend stieg das Duell UFC St. Peter/Au gegen SC Fortuna Wr. Neustadt. Der Erstgenannte hatte die Möglichkeit, mit einem Erfolg die große Enttäuschung über die Niederlage im Rückspiel des Meistercupfinales möglichst schnell hinter sich zu lassen. Zu Pfingsten war es der Mannschaft nicht gelungen, den Titel einzufahren. Die Gäste andererseits wollten unbedingt ihren Run in der Rückrunde prolongieren. Dieser fand seinen Höhepunkt vor einer Woche mit dem klaren Sieg im Auswärtsderby bei USV Scheiblingkirchen-Warth. Tatsächlich knüpfte das Team daran an und feierte auch nun einen ungefährdeten Dreier.

Führungstreffer unmittelbar vor Pausenpfiff

In etwa 200 Zuschauer gaben sich das Aufeinandertreffen live vor Ort. Die Heimfans durften sich nochmals auf ein absolutes Highlight in der Saison freuen. Das Kräftemessen mit dem ehemaligen Bundesligisten wollten sie sich nicht entgehen lassen. Und auf dem eigenen Rasen müssen sich die Jungs von Trainer Anton Saric bekanntermaßen vor niemandem verstecken. Die Frage war, wie sie die Doppelbelastung aufgrund der zusätzlichen Partie am Feiertag verkraften würden. Aber die Gastgeber ließen sich das zunächst kaum anmerken. Sie starteten stark in die Partie hinein und machten es dem Gegner schwer. Wr. Neustadt hatte Probleme, durch die Verteidigungsreihen durchzukommen. Sehr selten gelang es. Den größten Sitzer hatten eigentlich die Hausherren. Aber sie scheiterten. Als bereits alle mit einem torlosen Remis zur Pause rechneten, ging das Auswärtsteam doch noch in Front. Eine einstudierte Eckballvariante führte zum Erfolg. Maximilian Sax lief sich frei, bekam die Wuchtel punktgenau serviert und brachte diese per Kopf im Kasten unter. Ein toller Treffer! Mit dem Stand von 0:1 ging es in die Kabinen.

Heimische lassen sich auskontern

Nach dem Seitenwechsel kehrte St. Peter motiviert auf den Rasen zurück. Das Ziel war nun, schnellstmöglich für den Ausgleich zu sorgen. Aber der Spielverlauf hatte die Aufgabe natürlich noch schwieriger gemacht. Mit der Führung im Rücken konnte sich der Gegner etwas zurückziehen und auf Möglichkeiten lauern. Und nachdem die Hausherren an diesem Abend zu wenig Durchschlagskraft aufweisen konnten, überstanden die Gäste die Zeit nach dem Wiederanpfiff zunächst mal ohne Gegentor. Und dann sorgten sie mit perfekt zu Ende gespielten Kontern tatsächlich für die Entscheidung. Zunächst war es rund eine Viertelstunde vor Schluss Eray Mehmedali. Eine schnelle Umschaltszene wurde von ihm aus spitzem Winkel perfekt vollendet. In der 86. Minute legte Philipp Reinisch dann sogar noch den dritten Treffer nach. Der Käse war gegessen. Nachdem der Referee schließlich recht pünktlich abgepfiffen hatte, durfte sich Wr. Neustadt über den nächsten souveränen Sieg freuen. Der vierte Platz wurde eindrucksvoll gefestigt.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Zu Beginn ist es nicht optimal gelaufen. Da hatten wir in einer Szene auch das nötige Glück, um nicht in Rückstand zu geraten. Wir sind dann aber bereits vor der Halbzeit in Führung gegangen. Das war natürlich ideal für den weiteren Spielverlauf. Nach dem Seitenwechsel konnten wir zwei Umschaltmomente perfekt abschließen. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, passt!“

Der Beste: Manuel Haidner (Mittelfeld SC Fortuna Wr. Neustadt)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.