Goalgetter Szotkowski sorgt für Zwettler Erfolg!

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:51

Der SC Zwettl empfing Samstag Abend den SV Haitzendorf. Die Gäste standen gehörig unter Druck. Wenn es doch noch irgendwie mit dem Klassenerhalt klappen soll, dann mussten sie unbedingt voll anschreiben. Eine große Chance hatte man letzte Woche nicht genützt, als man gegen St. Peter mit zwei Toren in Front lag und sich letzten Endes doch nur einen Zähler sichern konnte. Wie würde die Mannschaft darauf reagieren? Die Heimischen andererseits waren ebenfalls zuletzt nicht so richtig in Schwung. Seit drei Runden wartete man bereits auf einen Sieg. Der gelang nun. Man setzte sich am Ende knapp durch.

Rasche Führung der Hausherren

Knappe 510 Zuschauer statteten der Waldviertler Sparkasse Arena einen Besuch ab. Gegen den Abstiegskandidaten gingen die ortsansässigen Fans doch davon aus, dass ihre Jungs die Oberhand behalten werden. Vor allem erwarteten sie aber, dass die Mannschaft eine passende Reaktion auf das zuletzt erlittene Debakel bei Kilb zeigt. Die Burschen taten ihnen den Gefallen. Und die Anhänger durften sich sehr schnell über den ersten Treffer freuen. Gerade mal eine Viertelstunde war gespielt, als Marek Szotkowski die Führung besorgte. Der Paradestürmer hatte mal wieder zugeschlagen und so den Gästen von Beginn weg signalisiert, wer hier das Sagen hat. Das Auswärtsteam schaffte es dann zunächst, das Spiel relativ offen zu halten. Jedenfalls wollten den Heimischen zunächst keine weiteren Tore gelingen. Der Schütze zum 1:0 hatte knapp vor dem Pausenpfiff Pech. Die Wuchtel ging nur an die Latte und nicht über die Linie. Haitzendorf konnte durchatmen und sich in der Kabine neu sammeln.

Doppelpack zum Endstand

Nach dem Wiederanpfiff kehrten die Gastgeber mit dem klaren Ziel auf den Rasen zurück, so schnell wie möglich für die Vorentscheidung zu sorgen. Sie hatten das Match unter Kontrolle. Es gab auch Chancen. Der zweite Treffer fiel dann tatsächlich aber erst in der 67. Minute. Der Goalgetter vom Dienst war dafür selbstverständlich verantwortlich. Mit einem Lochpass wurde er auf die Reise geschickt. Und seiner Klasse entsprechend schloss er die Aktion erfolgreich ab. Die Wuchtel fand den Weg über die Linie. Der Striker ließ sich feiern. Haitzendorf konnte in der Folge weitere Gegentore verhindern und das hielt sie zumindest halbwegs im Spiel. In der Nachspielzeit gelang es ihnen sogar, auch noch anzuschreiben. Florian Schuh war nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Mehr sollte aber nicht mehr drinnen sein. Dann pfiff der Referee ab. Der 2:1 Erfolg für Zwettl stand fest und die Fans bejubelten die Rückkehr auf die Siegerstraße.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Bin zufrieden. Die Chancenverwertung hätte noch besser sein können. Aber grundsätzlich hat das offensiv gut ausgesehen. Mental auch wichtig, dass wir nach drei sieglosen Spielen nun wieder voll anschreiben konnten.“

Der Beste: Marek Szotkowski (Sturm SC Zwettl)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.