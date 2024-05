Retz macht einen Sprung in die Top Five!

Spielberichte

Mittwoch Abend wurde die 28. Runde der 1. NÖ Landesliga mit dem Duell SV Langenrohr gegen SC Retz eröffnet. Die Hausherren hatten zuletzt drei Siege in Serie erzielt und so die Abstiegssorgen endgültig abgeschüttelt. Die Gäste andererseits mussten sich am vergangenen Spieltag Leader Gloggnitz geschlagen geben. Zuvor hatte man immerhin dem anderen Titelkandidaten Korneuburg auswärts ein Remis abringen können. Dieses Mal beabsichtigte das Team, die direkte Konkurrenz in der Tabelle unbedingt wieder mit einem Sieg ordentlich unter Druck zu setzen. Der gelang nach einer perfekten Antwort auf den sehr raschen Rückstand dann auch.

Verrückter Beginn

In etwa 250 Zuschauer besuchten die Sportanlage. Die Heimfans fanden sich positiv gestimmt ein. Sie gingen davon aus, dass der Erfolgsrun fortgesetzt wird. Und es schien zunächst auch so, als könnte die Mannschaft nahtlos da weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört hatte. Nur wenige Sekunden waren gespielt, als bereits der Führungstreffer fiel. Stefan Nestler stand nach einer Flanke richtig und nickte ein! Ein Traumauftakt! Die Reaktion des Auswärtsteams fiel aber herausragend aus. Die Jungs von Trainer Andreas Haller zeigten sich nicht geschockt und die Antwort folgte mehr oder weniger prompt. Nach rund einer Viertelstunde waren es jetzt die Retzer, welche einen Angriff perfekt zu Ende spielten. Islam Dogan verwertete eine Hereingabe mustergültig mit seiner Stirn. Dabei beließen es die Gäste aber nicht. Die Partie wurde nämlich mit einem Doppelschlag sogar gedreht. Leon Corkovic startete gerade mal drei Minuten später durch und bekam die Wuchtel perfekt in den Lauf serviert. Eiskalt behielt er im Abschluss die Nerven und überwand den vor ihm positionierten Goalie. Es stand somit 1:2. Dann beruhigte sich die Partie mal und die Verteidigungsreihen auf beiden Seiten schafften es, die gegnerischen Offensivabteilungen an erfolgreichen Abschlüssen zu hindern. Ohne weitere Tore ging es in die Pause.

Ereignisarme Hälfte nach Seitenwechsel

Die Zeit in der Kabine nutzte Coach August Baumühlner dafür, seine Burschen auf die zweite Halbzeit einzustimmen. Mit konkreten Anweisungen wurden sie im Anschluss zurück auf den Rasen geschickt. Sie waren gierig und das vorrangige Ziel war natürlich, möglichst schnell für den Ausgleich zu sorgen. Aber Langenrohr hatte Probleme, beständigen Druck aufzubauen. Das hing sicher auch damit zusammen, dass Emir Dilic, der Goalgetter, nicht zur Verfügung stand. Der Paradestürmer hat in der Meisterschaft bislang elf Treffer erzielt. Ein derartiger Unterschiedsspieler kann natürlich nur schwer ersetzt werden. Und das merkte man im Angriffsdrittel. Retz machte natürlich auch seine Hausaufgaben. Das Auswärtsteam baute auf eine defensive Stabilität und stellte die Räume so gut wie möglich zu. Die Folge war, dass sich der Gegner tatsächlich nicht erfolgreich durchtankte. Selbst konnte man zwar nicht noch einmal anschreiben, aber das tat nichts zur Sache. Man lag in Front und schaffte es, die Führung auch über die Runden zu bringen. Nach dem Schlusspfiff durfte sich Retz tatsächlich über den fünften Platz in der Tabelle freuen. Dementsprechend groß war der Jubel über den hart erkämpften Dreier.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Es war wichtig, dass wir nach dem Rückstand gleich zurückgeschlagen haben. In der zweiten Hälfte ist es gelungen, den Erfolg dann relativ trocken heimzuspielen. Die Platzierung in der Tabelle gefällt! Ich denke, da gehören wir auch durchaus hin!“

Der Beste: Islam Dogan (Sturm SC Retz)

