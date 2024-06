Torreiches Duell: Fortuna Wiener Neustadt zwingt dezimierte Zwettler in die Knie

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:13

In einer packenden Partie der 28. Runde der 1. Landesliga konnte sich Fortuna Wiener Neustadt mit 5:3 gegen den SC Zwettl durchsetzen. Das Spiel war von Anfang bis Ende spannend und bot den Zuschauern jede Menge Tore. Während Zwettl zunächst in Führung ging, dann aber nur noch zu zehnt war, konnte sich das Heimteam schlussendlich durchsetzen und drei Punkte einfahren.

Gäste mit früher Führung - Fortuna antwortet mit drei Toren

Das Spiel begann rasant, als Zwettl bereits in der 3. Minute das erste Tor erzielte. Oliver Kruder nutzte eine Chance und brachte die Gäste in Führung. Doch die Antwort der Fortuna ließ nicht lange auf sich warten. In der 11. Minute war es Philipp Reinisch, der zum 1:1 ausglich. Nur 60 Sekunden später brachte Marco Meitz die Hausherren mit einem präzisen Freistoß aus rund 32 Metern in Führung. Es folgte ein weiteres Tor von Mario Postl in der 16. Minute, der aus 22 Metern abzog und den Ball ins Eck schoss, was den Spielstand auf 3:1 erhöhte.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter. In der 29. Minute erzielte Kruder mit seinem zweiten Treffer den Anschluss zum 3:2. Die Partie blieb hart umkämpft, und kurz vor der Halbzeitpause hatte Zwettl-Kapitän Michael Herrsch noch eine Chance, die jedoch ins Aus ging. Mit einem Halbzeitstand von 3:2 ging es in die Kabinen.

Zwettl nach Ausgleich nur noch zu zehnt - Hausherren wissen Überzahl zu nutzen

Die zweite Halbzeit begann ebenso dramatisch wie die erste. Bereits in der 48. Minute gelang es Marek Szotkowski, den Ausgleich für die Zwettler zu erzielen. Der Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wurde perfekt genutzt und brachte das 3:3. Kurz danach waren die Wiener Neustädter nur noch zu zehnt, als Kruder die Ampelkarte sah. In der 62. Minute hatte die Fortuna die Nase wieder vorne - erneut war es Reinisch, der nach hervorragender Vorarbeit von Kapitän Maximilian Sax die Heimelf wieder in Führung brachte.

Nach mehreren Wechseln auf beiden Seiten kam es in der 75. Minute zu einem weiteren Tor für Wiener Neustadt. Der ebenerst eingewechselte Manuel Haidner traf per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Sax zum 5:3. Dieser Treffer sicherte endgültig den Sieg für das Heimteam.

In den Schlussminuten versuchten die dezimierten Zwettler noch einmal alles, um den Rückstand aufzuholen, aber die Defensive der Fortuna hielt stand. Ein Eckball in der 82. Minute für die Neustädter brachte keine weiteren Veränderungen, und so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 5:3-Sieg für Fortuna Wiener Neustadt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (18203 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Fortuna Wiener Neustadt : Zwettl - 5:3 (3:2)

75 Manuel Haidner 5:3

62 Philipp Reinisch 4:3

48 Oliver Kruder 3:3

29 Oliver Kruder 3:2

16 Mario Postl 3:1

12 Marco Meitz 2:1

11 Philipp Reinisch 1:1

3 Marek Szotkowski 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.