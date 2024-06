Gloggnitz nur mehr ein Pünktchen von der Krone entfernt!

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 12:07

Freitag Abend standen sich im großen Titelduell die SV Gloggnitz und der SC Sparkasse Korneuburg gegenüber. Beide Mannschaften können auf eine unglaubliche Saison zurückblicken und nun wollten sie im direkten Aufeinandertreffen den Kontrahenten in die Schranken weisen. Die Hausherren schwammen die letzten Wochen wie auf einer Welle in Richtung des großen Ziels. Das Auswärtsteam andererseits war zuletzt etwas außer Tritt gekommen und ließ in den letzten Partien wertvolle Punkte liegen. Auch im Showdown konnten sie nun nicht Paroli bieten. Am Ende stand auf der Anzeigetafel ein klares 3:1. Somit stehen die Gastgeber unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Toller Start der Heimischen

Rund 1.600 Zuschauer strömten in die Krammer-Arena. Eine wahre Völkerwanderung. Aber verständlich! Bei diesem Ereignis musste man dabei sein! Und die ortsansässigen Fans wollten natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten, wenn ihre Jungs den entscheidenden Schritt machen. Die lautstarke Atmosphäre sorgte für Gänsehautstimmung. Gloggnitz betrat den Rasen perfekt eingestellt und vor allem bis in die Zehenspitzen motiviert. Trainer Thomas Eckbauer hatte unter der Woche einen tollen Job geleistet. Außerdem wurden seine Burschen wurden vom Ambiente nicht gehemmt, sondern nochmals extra gepushed. Als Folge gab es eine sehr rasche Führung. Nur etwas mehr als eine Viertelstunde war gespielt, als der Torjubel die Tribüne zum ersten Mal beben ließ. Moritz Leo Kneißl startete auf Höhe der Mittellinie in den freien Raum, setzte sich im Zweikampf um den Ball gegen den Verteidiger durch und behielt dann im Abschluss auch bemerkenswert cool die Nerven. Das ist der Auftakt gewesen, wie man ihn sich in einem richtungsweisenden Spiel wünscht! Die Tribüne wackelte und es herrschten fast südländische Verhältnisse, was die Geräuschkulisse betrifft. Angetrieben von der Euphorie folgte noch vor der Pause das 2:0. Nach einem Angriff über die linke Seite landete die flache Hereingabe bei Mathias Gruber, der keine Probleme hatte, die Wuchtel über die Linie zu drücken. Ein optimaler Spielverlauf für die Hausherren! Mit dem Stand ging es dann auch zur Halbzeit in die Kabinen.

Goalgetter macht den Deckel drauf

Die Korneuburger waren froh, als zur Pause gepfiffen wurde. Das gab ihnen die Gelegenheit, mal durchzuatmen. Vor allem aber suchten sie nach Möglichkeiten, wie sie in der zweiten Hälfte ein Comeback schaffen könnten. Mit klaren Anweisungen schickte Coach Gerald Schalkhammer seine Burschen zurück auf den Rasen. Sie waren nun gefordert. Wenn man im Titelrennen bleiben wollte, musste zumindest noch ein Remis rausschauen. Von dem her sollte schnellstmöglich der Anschlusstreffer her. Und das bei einem so konterstarken Team wie Gloggnitz. Dieser Umstand machte die Aufgabe nun außergewöhnlich schwierig. Es ging darum, Druck aufzubauen, und die schnellen Gegenstöße zu vermeiden. Das gelang zunächst auch halbwegs. Aber bereits in der 64. Minute sorgte Paradestürmer Josef Pross dann doch für die endgültige Entscheidung. Nach einer Kopfballstafette kam die Tormaschine an den Ball und schloss überlegt ab. Die Zuschauer lagen sich in den Armen! Es war ohrenbetäubend, was sich da abspielte! Korneuburg musste anerkennen, dass der Titelkontrahent an diesem Abend zu souverän agierte. Die Gäste konnten zwar in der Nachspielzeit aus einem Corner durch Stefan Kovacevic noch verkürzen, mehr war aber nicht mehr drinnen. Als der Referee dann schließlich das Match beendete, brachen alle Dämme auf Seite der Heimischen. Nächste Woche geht es nun im Derby darum, gegen USV Scheiblingkirchen-Warth den Titel final einzutüten. Da wird das Stadion dann endgültig aus allen Nähten platzen. Das hat sich die SV Gloggnitz nach dieser Saison auch absolut verdient!

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Unglaublich, was sich da bei uns im Stadion abgespielt hat! Werde ich nie vergessen! Ich hatte mit 1.000 Zuschauern gerechnet. Das wäre schon sensationell gewesen. Aber die Erwartungen wurden ordentlich übertroffen. Ich kann meine Jungs für diese Leistung nur in den höchsten Tönen loben. Das war generell eine überragende Leistung des gesamten Personals im Club. Von jedem einzelnen Spieler, aber auch von den Betreuern bis hin zu den Mitarbeitern in der Kantine, die ihr Bestes gegeben haben, um mit den Bestellungen nachzukommen. Nächste Woche steigt das nächste Highlight. Wir werden voll konzentriert in das Nachbarschaftsduell gehen. Dann werden wir nach dem Schlusspfiff mit unseren Fans den Titel feiern können.“

Der Beste: Gerald Peinsipp ( Abwehr SV Gloggnitz)

