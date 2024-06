St. Peter gewinnt offenen Schlagabtausch!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 11:20

Samstag Abend ging das Duell UFC St. Peter/Au gegen USV Scheiblingkirchen-Warth über die Bühne. Die Erstgenannten waren letzte Woche gehörig unter die Räder gekommen. Trotz ihrer vorhandenen Heimstärke hatten sie am eigenen Platz gegen Wr. Neustadt klar und deutlich den Kürzeren gezogen. Da wollte man sich nun jedenfalls rehabilitieren. Aber es wartete eine hohe Hürde. Ein Team der Stunde. Die Auswärtsmannschaft hatte zuletzt nämlich Titelkandidat Korneuburg in die Schranken gewiesen und dort einen Sensationssieg gefeiert. Dementsprechend selbstbewusst traten sie auf, mussten sich letztlich aber doch geschlagen geben. Die Hausherren setzten sich nach einem Hin und Her doch noch durch.

Besser Auftakt für Gastgeber

Rund 200 Zuschauer hatten Bock darauf, dem Sportplatz einen Besuch abzustatten. Und es sollte sich für die ortsansässigen Fans von Beginn weg lohnen. Ein Spektakel folgte. Nach nur zwölf Minuten brachte Paul Nagelstrasser seine Farben in Führung. Er verwertete einen Stanglpass von der rechten aus kürzester Distanz. Die Anhänger auf der Tribüne klatschten ab und freuten sich, dass ihr Verein nun in Front lag. Und es sollte noch besser kommen. In der 42. Minute wurde sogar erhöht. Nach einem Corner und einem darauffolgenden Kopfballduell landete die Wuchtel hinter der Linie. Bis dahin durfte sich St. Peter also über einen optimalen Spielverlauf freuen. Die Gäste waren damit natürlich gar nicht einverstanden und wollten das so schnell wie möglich korrigieren. Und tatsächlich gelang ihnen noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Dominik Kirschner schloss einen perfekt vorgetragenen Gegenstoß ab. Gekonnt ließ er zwei Verteidiger ins Leere rutschen und beförderte dann das Runde ins Eckige. Scheiblingkirchen-Warth war somit zurück in der Partie. Dann ging es in die Kabinen.

Hausherren fixieren späten Erfolg

Nach dem Seitenwechsel kehrte das Auswärtsteam topmotiviert auf den Rasen zurück. Man beabsichtigte natürlich, so schnell wie möglich auszugleichen. Und der Torschütze von soeben ließ sich nicht lange Zeit und sorgte bereits in der 52. Minute für das zwischenzeitliche Unentschieden. Einen überfallsartigen Angriff schloss der Mittelfeldakteur eiskalt mit einem Flachschuss ins rechte Eck ab. Die Gäste hatten außerordentliche Comeback-Qualitäten aufblitzen lassen. Nun schien wieder alles möglich. Aber es gab auch noch den Gegner. Und der wollte logischerweise auch nicht tatenlos zusehen, wenn ihm der Dreier aus den Händen gerissen hat. Frische Kräfte wurden gebracht. Unter anderem Benedikt Aichberger. Und diese Einwechslung sollte Gold wert sein. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende kam er im Sechzehner an den Ball. Mit einem wuchtigen Schuss wurde der Torhüter seinerseits bezwungen. Jetzt brachen auf der Tribüne endgültig alle Dämme. Die Heimfans durften sich über ein äußerst sehenswertes Spiel freuen. Nun auch final mit dem aus ihrer Sicht richtigen Ergebnis. Denn mit dem Resultat von 3:2 pfiff der Schiedsrichter schließlich ab. UFC St. Peter/Au hatte ein weiteres Mal seine eindrucksvolle Heimstärke unter Beweis gestellt.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Tolle Leistung in der ersten halben Stunde. Da können oder müssen wir sogar 3:0 führen. Das Gegentor vor der Pause ärgert mich. In der Situation waren wir ganz schlecht positioniert. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich in der zweiten Hälfte konnten wir dann aber verdientermaßen noch einmal nachlegen und den Sieg einfahren. Jetzt gehen wir auf die Schallmauer von 40 Punkten los!“

Die Besten: Andreas Weißinger (Verteidigung UFC St. Peter/Au), Jan Gerg (Mittelfeld UFC St. Peter/Au)

Details

