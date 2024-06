Hartnäckige Kilber gewinnen doch noch!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 11:57

Samstag Abend empfing SCU-GLD Kilb die SG Rohrbach/St. Veit. Die Gäste hatten mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen endgültig den Klassenerhalt fixiert. Darunter war auch ein beeindruckender Auswärtserfolg bei Titelkandidat Schrems. Daran sollte angeknüpft werden. Die Hausherren hatten da naturgemäß etwas dagegen. Vor einer Woche musste man sich mit einem Remis bei den St. Pölten Juniors begnügen. In der letzten Heimpartie aber wurde Zwettl mit 4:0 aus dem Stadion geschossen. Daran wollte sich die Mannschaft orientieren. So klar fiel der Sieg letztlich nicht aus, aber ein 2:1 stand nach einer intensiven Partie immerhin auf der Anzeigetafel.

Torlos in die Pause

Rund 190 Besucher machten sich auf den Weg ins Waldstadion. Für die Heimfans verlief die erste Halbzeit wohl nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Die Hausherren hatten die Partie zwar im Griff, aber in Ansätzen gute Möglichkeiten konnten nicht erfolgreich zu Ende gespielt werden. Der letzte Pass wollte einfach nicht gelingen. Die Gäste waren top eingestellt. Und auf dem Rasen konnte tatsächlich das umgesetzt werden, was sie sich vorgenommen hatten. Die Aufteilung passte. Die Räume wurden eng gemacht. Und das Team im Kollektiv war sich auch nicht zu schade, die notwendigen Meter zurückzulegen. So taten sich die Kilber sehr schwer mit dem Durchkommen. Wenn sie es doch mal schafften, dann gab es auch noch den Schlussmann der Gäste. Stefan Kranabetter tat ebenfalls sein Bestes, damit seine Truppe nicht in Rückstand gerät. Das gelang vor dem Seitenwechsel schließlich. Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Aufregendes Ende

Nach Wiederanpfiff wurde den Zuschauern dann endlich mehr Show geboten. Aus Sicht des Anhängers sucht man das Stadion ja doch auf, um Tore zu sehen. Und die fielen dann auch noch. Es sollte aber bis zur Schlussphase dauern, ehe das Spektakel begann. Rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff landete die Wuchtel vor den Füßen von Eron Terziu. Der Stürmer hatte keine Probleme, sie im Gehäuse unterzubringen. Endlich war die Führung da! Den Heimischen fiel ein Stein vom Herzen. Aber das Durchatmen gestaltete sich aus Sicht der Gastgeber leider nur kurz. Gerade mal zehn Minuten später schlug die SG Rohrbach/St. Veit nämlich zurück. Marian Kocis versenkte den Ball aus rund 20 Metern gefühlvoll neben die rechte Stange. Nun stand es also wieder Unentschieden. Der Torschütze zum 1:0 wollte das so aber nicht akzeptieren. Und so holte er in der verbleibenden Spielzeit tatsächlich noch einen Elfmeter für sein Team heraus. Julian Falkensteiner war es vorbehalten, diesen eiskalt zu verwerten. Erbarmungslos drosch er das Runde ins Eckige. Links oben ins Eck. Eine Jubeltraube folgte. Man hatte sich also doch noch den Sieg geholt. Nach dem Abpfiff wurde das von den Kilbern ausgiebig gefeiert.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Die Burschen sind bis zuletzt vom Erfolg überzeugt gewesen. Auch nach dem Ausgleich wollten wir den Dreier sofort wieder richtiggehend erzwingen! Das spricht für die Mentalität! Jetzt warten noch zwei Spiele auf uns. Unser Ziel ist ganz klar. Das Punktekonto soll um sechs weitere Zähler aufgefüllt werden!“

Die Besten: Michael Ehribauer (Verteidigung SCU-GLD Kilb), Eron Terziu (Angriff SCU-GLD Kilb)

Details

