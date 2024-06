Ortmann gewinnt die Wasserspiele zu Null!

Spielberichte

Details Dienstag, 04. Juni 2024 12:47

Montag Abend wurde die 28. Runde der 1. NÖ Landesliga mit dem Duell SG Ortmann/Oed-Waldegg gegen SV Waidhofen/Thaya abgeschlossen. Die Partie musste am Wochenende witterungsbedingt verschoben werden. Das vorrangige Ziel des in Topform befindlichen Heimteams war die Verlängerung ihrer Serie. Seit sechs Spielen ist man mittlerweile ohne Niederlage gewesen. Nun reiste das Schlusslicht der Tabelle an und wollte den Favoriten ärgern. Die Hausherren aber agierten sehr souverän und siegten letztlich ohne gröbere Probleme. Bereits vor dem Seitenwechsel war der Endstand hergestellt.

Klare Verhältnisse von Beginn weg

Rund 50 Zuschauer trotzten dem widrigen Wetter und besuchten den Sportplatz. Es regnete aus Strömen. Aber heute sollte die Partie unbedingt stattfinden. Die Hartnäckigkeit und Treue der ortsansässigen Fans wurde sehr schnell belohnt. Es dauerte nur zehn Minuten, bis die Führung ihrer Jungs fiel. Nach einem Angriff über die rechte Seite ging der Ball zunächst nur an die Latte. Von dort prallte er zurück und landete bei Jacob Paul. Der sagte artig Danke. Kompromisslos beförderte er die Wuchtel über die Linie. Die planmäßige Führung war also sehr schnell da! Wichtig gegen einen Gegner, der recht defensiv agiert. So konnte sich die Auswärtsmannschaft auch nicht mehr nur hinten hineinstellen. Sondern versuchte, zumindest etwas offensiver zu agieren. Das spielte den Gastgebern in die Karten. Es ergaben sich doch etwas mehr Räume. Weitere Chancen waren die Folge. Und noch vor der Pause erhöhten die Burschen von Trainer Stefan Hausmann. Yasin Adigüzel nützte einen leichtfertigen Ballverlust des Kontrahenten eiskalt aus. Mit dem Stand von 2:0 pfiff der Referee dann auch zur Pause.

Heimische spielen Erfolg trocken heim

Nach dem Wiederanpfiff wurden die Anhänger mit weniger Highlights verwöhnt. Die Platzbedingungen waren tatsächlich nicht einfach. Und ein kontrollierter Spielaufbau gestaltete sich äußerst schwierig. Das Team mit der roten Laterne tat sich daher natürlich auch sehr schwer, Druck aufzubauen. Die Waidhofener benötigten möglichst schnell den Anschlusstreffer, damit doch wieder so etwas wie Spannung Einzug halten kann. Der wollte aber schließlich gar nicht gelingen. Die Hausherren agierten defensiv sicher und ließen kaum etwas zu. Geschickt hielten sie den Ball in den eigenen Reihen und vermieden leichtfertige Ballverluste. So wurde die Zeit runtergespielt. Sehr clever! Zauberfußball war jetzt nicht mehr gefragt. Es ging nur darum, den Sieg einzutüten. Das gelang dann letztlich auch. Recht pünktlich beendete der Schiedsrichter die Wasserspiele. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg durfte sich freuen. Über den Dreier. Und das siebente Spiel ohne Niederlage. Beeindruckend!

Stimme zum Spiel

Stefan Hausmann (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Vor allem in der ersten Halbzeit war die Leistung sehr brav. Mit dem 2:0 im Rücken haben wir den Vorsprung dann clever verwaltet. Mehr ist angesichts der Umstände auch nicht nötig gewesen. Ein besonderes Dankeschön möchte ich in diesem Zusammenhang unserem Platzwart aussprechen. Ihm ist es zu verdanken, dass überhaupt angepfiffen werden konnte. Nun möchten wir noch zwei weitere Siege einfahren. Der Verein kann jetzt aber schon sehr stolz auf die Saison sein!“

Der Beste: Pascal Lindenthal (Mittelfeld SG Ortmann/Oed-Waldegg)

