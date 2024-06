SCU-GLD Kilb siegt souverän bei Schlusslicht SV Waidhofen/Thaya

Spielberichte

Der SCU-GLD Kilb hat im Auswärtsspiel gegen den SV Waidhofen/Thaya einen wichtigen Sieg eingefahren und sich mit 2:0 durchgesetzt. Die Kilber zeigten sich über die gesamte Spieldauer hinweg als das stärkere Team und gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung. Trotz einiger Chancen der Waidhofener blieben diese ohne Torerfolg, während Kilb in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie setzte.

Frühe Führung für Kilb in Durchgang eins - knappe Pausenführung

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in den ersten Minuten gab es einige Torchancen. In der 6. Minute hatte der SCU-GLD Kilb die erste Möglichkeit, als nach einem Freistoß ein Kopfball deutlich über das Tor ging. Das Spiel blieb ausgeglichen, doch nach einer Viertelstunde zeigten sich die Kilber gefährlicher. In der 17. Minute zog Hoppi in die Mitte und sein Abschluss senkte sich gefährlich, traf jedoch nur die Latte. Kurz darauf parierte Altschach einen Schuss von Hoppi ins kurze Eck zur Ecke (18.).

Waidhofen/Thaya zeigte sich jedoch auch offensiv bemüht. In der 22. Minute chippte Mühlberger den Ball über die Kilber Abwehr in den Lauf von Rogner, doch dieser schoss direkt in die Arme von Neudhart. Nur wenige Minuten später versuchte Pilik aus spitzem Winkel sein Glück, traf jedoch nur die Latte (25.).

In der 33. Minute gelang den Gästen schließlich die verdiente Führung. Felix Bass verwandelte einen Freistoß perfekt ins Eck des Tormannes, wobei Altschach keine Chance hatte, den Ball abzuwehren. Mit diesem 1:0 ging Kilb in Führung und setzte Waidhofen/Thaya weiter unter Druck. Kurz vor der Halbzeit hatten die Hausherren noch eine dicke Chance nach einem Eckball, doch Teufel schoss den Ball aus kurzer Distanz über das Tor (44.).

Kampfgeist und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit Chancen für beide Teams. Ein abgefälschter Schuss von Pilik in der 75. Minute stellte jedoch keine große Gefahr für den Kilber Torhüter Neudhart dar. Die Gäste aus Kilb blieben weiterhin gefährlich, insbesondere durch Felix Bass und Eron Terziu. Bass hatte bereits in der 54. Minute Pech, als sein Freistoß nur die Stange traf.

Der SV Waidhofen/Thaya gab jedoch nicht auf und suchte weiterhin den Ausgleich. In der 78. Minute zog Teufner kompromisslos ab, doch Altschach lenkte den Schuss mit den Fingerspitzen an die Latte. Nur wenige Minuten später hatte Zuser die Chance, als er allein vor Altschach auftauchte, doch der Torhüter des Sportvereins parierte stark (86.).

In der 90. Minute machte Eron Terziu schließlich alles klar. Nach einem Pass durch die Gasse sprintete er zum Tor und spitzelte den Ball an Altschach vorbei ins Netz. Mit diesem Treffer zum 2:0 besiegelte Terziu den Sieg für die Kilber, die sich damit im Kampf um Platz fünf wichtige drei Punkte sicherten.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SCU-GLD Kilb durfte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen. Für den SV Waidhofen/Thaya endete das letzte Heimspiel der Saison ohne Erfolgserlebnis, doch die Mannschaft zeigte sich kämpferisch und lieferte den Fans einen würdigen Abschied aus der 1. NÖ Landesliga.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (22914 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.