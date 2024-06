Spannender Schlagabtausch zwischen ASK Kottingbrunn und Ortmann/Oed-Waldegg endet unentschieden

Spielberichte

Im letzten Heimspiel der Saison in der 1. Landesliga empfing der ASK Kottingbrunn den SG Ortmann/Oed-Waldegg. Nach einer kämpferischen Leistung beider Mannschaften trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und spannenden Spielsituationen, die den zahlreichen Zuschauern einiges an Nervenkitzel boten. Vor allem die frühen Tore beider Mannschaften sorgten für eine aufregende erste Halbzeit.

Ein packender Start mit jeweils einem Torerfolg in der Anfangsphase

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der vierten Minute konnte der ASK Kottingbrunn die Führung erzielen. Nach einem schnellen Konter spielten die Gastgeber den Ball uneigennützig quer auf Raphael Vanik, der den Ball flach ins linke Eck beförderte. Die frühe Führung ließ die Kottingbrunner Fans jubeln und setzte die Gäste aus Ortmann/Oed-Waldegg unter Druck.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute war es Yasin Adigüzel, der für Ortmann/Oed-Waldegg den Ausgleich erzielte. Einen Moment der Unachtsamkeit in der Abwehr der Kottingbrunner nutzte Adigüzel eiskalt aus und schob den Ball souverän ins Netz. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause, obwohl die Kottingbrunner in der 41. Minute eine 100%ige Chance vergaben, als Lukas-Stefan Weber den Ball knapp über das Tor köpfte. So blieb es bei der Pattstellung nach 45 Minuten.

"Lucky Punch" möglich, doch agieren beide Teams zu fehlerhaft

Die zweite Halbzeit startete ähnlich spannend wie die erste, mit beiden Teams, die weiterhin um jeden Ball kämpften. In der 50. Minute gab es einen Eckball für Ortmann/Oed-Waldegg, der jedoch keine Gefahr für das Tor der Kottingbrunner brachte. Die Gastgeber hatten weiterhin die besseren Spielanteile, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen.

In der 65. Minute gab es einen Freistoß für Ortmann/Oed-Waldegg aus etwa 20 Metern Distanz, der jedoch direkt in den Händen des Kottingbrunner Torwarts landete. Diese Szene war symptomatisch für die zweite Halbzeit, in der beide Teams zwar Chancen hatten, jedoch keine davon nutzen konnten.

Die Kottingbrunner hatten in der Schlussphase weiterhin Probleme, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen. Von zehn Angriffen blieben mindestens acht in der Abwehr der Gäste hängen, was deutlich machte, dass den Kottingbrunnern ein eiskalter Vollstrecker fehlte. Trotz der Unterstützung der heimischen Fans konnten sie keinen weiteren Treffer erzielen.

Die Partie endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das den Spielverlauf durchaus widerspiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (18653 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Kottingbrunn : Ortmann/Oed-Waldegg - 1:1 (1:1)

20 Yasin Adigüzel 1:1

4 Raphael Vanik 1:0

