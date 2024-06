Korneuburg setzt den Leader unter Druck!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 12:23

Freitag Abend empfing der SK Sparkasse Korneuburg den SV Langenrohr. Der Erstgenannte hatte in den letzten Tagen die zuvor erlittene Pleite im direkten Duell gegen Gloggnitz verdauen müssen. Dadurch war es nun nicht mehr möglich, aus eigener Kraft Meister zu werden. Aber man wollte zeigen, dass diese bittere Niederlage bereits verarbeitet ist und man zumindest selbst alles tun wird, um den Titeltraum vielleicht doch noch im letzten Moment zu realisieren zu können. Das gelang dann mit einem klaren Erfolg auch eindrucksvoll.

Favorit souverän

Rund 200 Zuschauer machten sich auf den Weg in die druckmittel.at-Arena. Die ortsansässigen Fans klammerten sich noch an die theoretische Chance auf die Krone. Volle Unterstützung für die eigenen Jungs war das Motto! Dann könnte mittels eines Dreiers dem Tabellenführer vielleicht echt noch einmal auf die Pelle gerückt werden. Und genau in diese gewünschte Richtung entwickelte sich das Match von Beginn weg. Bereits in der 22. Minute gingen die Hausherren in Führung. Ein wuchtiger Schuss von Armin Mujakic schlug im Kasten ein. Der Führungstreffer war also geschafft! Äußerst wichtig, um erst gar keine Diskussionen über den Ausgang des Spiels aufkommen zu lassen. Noch vor der Pause wurde erhöht. Dieses Mal trug sich Julian Küssler in die Schützenliste ein. Mit dem beruhigenden Vorsprung für die Burschen von Trainer Gerald Schalkhammer ging es dann in die Pause.

Gastgeber tüten Sieg ein

Auch in der zweiten Hälfte agierten die Korneuburger sehr clever. Mit der Führung im Rücken mussten sie nicht kopflos stürmen. Man konzentriere sich darauf, in der Abwehr sicher zu stehen. Und nach einem Ballgewinn wurde die Wuchtel möglichst lange in den Reihen gehalten. Auch wenn sich eine Konterchance ergaben, griffen die Heimischen nur wohl dosiert an. Es dauerte dadurch schließlich bis zum Beginn der letzten Viertelstunde, ehe das 3:0 fiel. Nach einer flachen Hereingabe landete das Runde erneut im Eckigen. Lorenz Grabovac hatte eiskalt verwertet. Der Sieg war endgültig finalisiert. Langenrohr konnte in der Nachspielzeit zwar auch einmal anschreiben, mehr als dieser Anschlusstreffer ist aber nicht mehr drinnen gewesen. Mit dem Schlusspfiff bejubelte die Tribüne den Sieg. Die Pflichtaufgabe wurde von den Hausherren souverän erledigt. Nächste Woche reist man noch zu Konkurrent Schrems. Eventuell ist dann sogar noch der erste Platz möglich.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SK Sparkasse Korneuburg):

„Das war ein souveräner Auftritt! Wir lassen uns überraschen, was jetzt passiert! Ich kann die Situation aber schon richtig einschätzen. Schön, dass ich mich von den Fans mit einem Sieg in unserem Stadion verabschieden konnte! In den letzten drei Jahren hat der Verein einen Punkteschnitt von 2,1 erreicht. Das ist schon ein beachtlicher Wert! Ich hinterlasse jedenfalls ein mehr als nur funktionierendes Team!“

Die Besten: Maximilian Balzer (Mittelfeld SK Sparkasse Korneuburg), Armin Mujakic (Angriff SK Sparkasse Korneuburg)

