Punkteteilung in Ortmann

Zum Saisonausklang der 1. Landesliga trafen in der Begegnung zwischen dem Sportclub Ortmann und dem SC Retz zwei Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Während die erste Halbzeit torlos blieb, sorgten in der zweiten Hälfte Johannes Panzenböck und Jan Schulmeister für die Treffer.

Chancen bleiben ungenutzt

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Bereits in der 4. Minute hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit: Justin Strodl versuchte es mit einem Distanzschuss, doch der Retzer Keeper Sebastian Bacher konnte den Ball über die Latte lenken. Ortmann/Oed-Waldegg zeigte sich weiterhin aktiv und in der 14. Minute scheiterte Valentin Toifl mit einem Schuss aus dem Mittelkreis, der von der Abwehr geblockt wurde.

Auch die Gäste aus Retz kamen zu Chancen, wie in der 20. Minute, als Egon Vuch einen gefährlichen Freistoß ausführte, den Ortmann-Keeper Nico Vollhofer jedoch parierte. In der 38. Minute vergab Vuch eine weitere Top-Chance, als er den Ball knapp am langen Pfosten vorbeisetzte. Kurz vor der Pause hatten die Retzer noch eine Gelegenheit durch Jan Schulmeister, dessen Schuss jedoch weit über das Tor ging. Somit gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann unverändert, doch bereits in der 51. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Johannes Panzenböck brachte den Sportclub Ortmann mit einem Kopfball nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld in Führung. Die Gastgeber drängten auf das zweite Tor, doch Gästegoalie Bacher zeigte erneut starke Paraden, wie in der 67. Minute gegen Panzenböck.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen zu einer guten Möglichkeit durch Islam Dogan, dessen Kopfball von Ersatzkeeper Johannes Spiwak, der für Vollhofer eingewechselt wurde, sensationell pariert wurde. Dogan hatte erneut eine Chance, doch auch diesmal blieb Spiwak Sieger.

Der Ausgleichstreffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 74. Minute nutzte Jan Schulmeister einen abgeprallten Schuss von Keeper Spiwak und schob den Ball eiskalt ins linke untere Eck zum 1:1 ein. Die Schlussphase war an Spannung kaum zu überbieten. In der 88. Minute hatte Lukas Schneider die Riesenchance auf den Siegtreffer für die Heimischen, doch Bacher rettete mit einer Glanzparade.

In der Nachspielzeit kochten die Emotionen hoch. Ortmanns Co-Trainer Sebastian Schmidt wurde nach heftigen Protesten mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

