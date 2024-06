St. Peter agiert zu Hause bis zum Ende gewohnt stark!

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 10:08

Freitag Abend ging das Duell UFC St. Peter/Au gegen SKN St. Pölten Juniors über die Bühne. Der Erstgenannte wollte am letzten Spieltag ein weiteres Mal unter Beweis stellen, dass man am eigenen Rasen zu den absoluten Spitzenmannschaften der Liga zählt. Mit einem Sieg hatte das Team die Chance, eventuell sogar noch auf den zweiten Rang in der Heimtabelle vorzustoßen. Die Auswärtsmannschaft andererseits konnte in den vergangenen acht Runden keinen vollen Erfolg einfahren. So ein negatives Saisonende galt es zu vermeiden. Daher sollte dem Kontrahenten unbedingt eine Niederlage zugefügt werden. Das gelang nicht. Die Gastgeber setzten sich klar durch.

Standesgemäßer Auftakt

Rund 150 Zuschauer hatten Bock darauf, das Match live vor Ort zu verfolgen. Die lokalen Fans hofften darauf, ein weiteres Mal mit sehenswertem Fußball und einem vollen Erfolg verwöhnt zu werden. Und ihre Jungs enttäuschten sie von Beginn weg nicht. Nur vier Minuten waren gespielt, als Paul Nagelstrasser bereits zur Führung traf. Die Hauptstädter hatten leichtfertig den Ball verloren und der Schütze ließ sich nicht zweimal bitten. Alles lief wie erwartet. Mitte der Halbzeit folgte dann plötzlich der überraschende Ausgleich. Joel Stückler überwand mit einem sehenswerten Weitschuss den Torhüter. Es stand 1:1. Das war so nicht zu erwarten. Aber die Burschen von Trainer Anton Saric zeigten sich nicht geschockt und legten tatsächlich noch vor der Pause nach. Samuel Hödl schloss einen Angriff über die linke Seite erfolgreich ab. Sein Team lag nun erneut in Front. Dann ging es in die Kabinen.

Späte Entscheidung

Für das Trainerteam der Wölfe ging es nun darum, den gerade erlittenen Gegentreffer aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Auf der anderen Seite lag die Mannschaft ja nur mit einem Tor zurück. Es war also noch alles möglich. Voll motiviert kehrten die Gäste auf das Feld zurück. Sie wollten den Rückstand egalisieren und übernahmen dafür jetzt auch mehr die Spielkontrolle. Die großen Hochkaräter wurden aber nicht unbedingt rausgespielt. In der letzten Viertelstunde betraten dann auf Seite der Juniors frische Kräfte den Rasen. Auch der Schachzug verpuffte letztlich. Und so blieb es den Heimischen vorbehalten, in der letzten Minute tatsächlich endgültig den Deckel draufzumachen. Nicolas Pummer traf nach einem Stanglpass. Das war der Schlusspunkt. Dann pfiff der Referee ab und der dritte Platz von St. Peter in der Auswärtstabelle konnte gefeiert werden. Das taten die Fans mit ihren Jungs schließlich auch ausgiebig.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Toll, dass wir uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden! Wir hätten in der ersten Halbzeit auch sechs Tore erzielen können. Fast schon müssen. Nach dem Seitenwechsel war nicht alles optimal. Aber wir haben uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen!“

Der Beste: Paul Nagelstrasser (Mittelfeld UFC St. Peter/Au)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.