Kilb finalisiert Platzierung unter den Top Five!

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 10:32

Freitag Abend stieg das Duell SCU-GLD Kilb gegen ASK Kottingbrunn. Die Rollen waren in diesem Match klar verteilt. Der Erstgenannte hat in den letzten vier Spielen den Rasen ungeschlagen verlassen. Drei Siege und ein Unentschieden lautete die Bilanz der kleinen Serie. Die in dieser Zeit gesammelten Punkte sorgten dafür, dass die Hausherren vor der letzten Runde auf dem fünften Rang der Tabelle standen. Die Position sollte jedenfalls verteidigt werden. Man hatte es in der eigenen Hand und am Ende erreichte man dieses Ziel auch souverän. Die Gäste wurden mit einer starken Leistung nach der Pause in die Knie gezwungen.

Torloser Auftakt

Rund 250 Besucher fanden sich im Waldstadion ein. Die Heimfans wollten ihre Jungs lautstark dabei unterstützen, die Saison mit einem Sieg zu beenden. Von Anfang an übernahmen die Gastgeber das Kommando. Sie waren das aktivere Team und ließen den Ball laufen. Man bestimmte das Spielgeschehen. Der Kontrahent andererseits fokussierte sich darauf, defensiv sicher zu stehen. In der gefährlichen Zone wurden die Schotten dicht gemacht. Und so hatten die Kilber tatsächlich Probleme mit dem Kreieren von Torchancen. Der letzte Pass sollte nicht so richtig gelingen. Man scheiterte an der Genauigkeit der Zuspiele. Wenn man doch mal durchkam, gab es auf der gegnerischen Seite auch noch den Schlussmann, der die guten Chancen zunichtemachte. Folglich ging es ohne Treffer in die Kabinen. Da hatten sich die ortsansässigen Zuschauer mehr erwartet.

Klasse setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel hatte die Partie wesentlich mehr Highlights zu bieten. Die Kilber erzielten in der 58. Minute die Führung. Tobias Teufner schloss sehenswert ins kurze Eck ab. Mitte der zweiten Halbzeit sah Gästetorhüter Harald Otto Rot. Der Underdog musste nun also sogar noch mit einem Mann weniger agieren. Und es dauerte nicht lange, bis die Hausherren das ausnutzten. Nur wenige Momente später pfiff der Referee Elfmeter. Felix Bass ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte. Es stand nun 2:0. Dann waren die Kottingbrunner an der Reihe. Sie ließen sich nicht hängen und verkürzten plötzlich wie aus heiterem Himmel. Devran Tiskaya hatte einen Freistoß traumhaft im Kasten versenkt. Die Gastgeber zeigten sich davon aber nicht beeindruckt. Manuel Hoppi übernahm eine Hereingabe per Direktschuss und das Runde schlug im Eckigen ein. Dann war Schluss. Kilb konnte einen letztlich doch klaren Sieg einfahren. Damit war auch der fünfte Platz endgültig fixiert. Das wurde im Anschluss ausgiebig gefeiert.

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Wir waren bereits im ersten Durchgang tonangebend. Wir haben aber nicht die Intensität auf den Rasen gebracht, die ich mir wünsche. Nach der Pause ist uns das dann gelungen. Ich freue mich über den absolut verdienten Sieg. Wir stellen hinter den Juniors die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Deswegen gibt es eine tolle Basis, um nächstes Jahr dann qualitativ noch einen Schritt vorwärts zu machen.“

Die Besten: Tobias Teufner (Mittelfeld SCU-GLD Kilb), Julian Falkensteiner (Abwehr SCU-GLD Kilb)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.