Langenrohr bezwingt den Meister!

Freitag Abend ging das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Langenrohr und der SV Gloggnitz über die Bühne. Dem Erstgenannten ist die Ehre zuteilgeworden, als erste Mannschaft gegen den frischgebackenen Titelträger anzutreten. Mit einem Sieg hätten die Heimischen da zum Abschluss nochmals richtig aufzeigen können. Dementsprechend motiviert gingen sie in die Partie. Bei den Gästen andererseits war die Frage, wie sie den Feiermarathon der letzten Tage überstanden hatten. Letztlich setzte sich der Underdog durch. Am Ende stand ein klares 3:0 auf der Anzeigetafel.

Außenseiter überrascht

Ungefähr 300 Zuschauer beschlossen, den Sportplatz aufzusuchen. Die ortsansässigen Fans spekulierten darauf, dass ihre Jungs den neuen Meister vielleicht am falschen Fuß erwischen und für eine Überraschung sorgen können. Und wie es oft im Spitzensport der Fall ist, schien es so, als wären die Gäste mental nicht so richtig frisch. Nicht verwunderlich nach dem fixierten Erfolg am vergangenen Wochenende. Die Heimischen agierten da wesentlich agiler. Die logische Folge ist deren Führung gewesen. Schon in der neunten Minute brachte Jan Felkl seinen Verein in Front. Einen wunderschön vorgetragenen Angriff schloss der Mittelfeldakteur wuchtig ins kurze Eck ab. Die Tribüne bebte. Man lag gegen das Team der Saison voran! Die tolle Stimmung trieb die Burschen von Trainer August Baumühlner zur Höchstleistung. Pünktlich zum Ablauf der ersten halben Stunde fiel der zweite Treffer. Dieser gelang Philip Jung. Er vollendete seinen Sololauf über die rechte Seite äußerst cool. Es herrschte eine tolle Stimmung im Stadion. Die Sensation lag nun endgültig in der Luft. Weitere Tore folgten in der ersten Halbzeit zunächst nicht mehr.

Underdog tütet Sieg ein

Für die Gloggnitzer ging es nach dem Seitenwechsel darum, möglichst schnell zu verkürzen. Trainer Thomas Eckbauer tauschte hierfür auch ordentlich durch. Neue Kräfte sollten für den Schwung sorgen, für welchen der Meister in den vergangenen Monaten stand. Aber auch nach diesen Änderungen schafften es die Gäste nur sehr selten, ihre gewohnte Offensivstärke auszuspielen. Die Konsequenz und Durchschlagskraft fehlten. Auf Seiten der Langenrohrer schaute das ganz anders aus. Sie legten die notwendige Laufbereitschaft an den Tag und stellten den Gegner immer wieder vor gehörige Probleme in der Defensive. In der 74. Minute pfiff der Referee einen Foulelfmeter, den Lukas Marschall zum 3:0 verwertete. Jetzt war der Käse endgültig gegessen. Die Heimfans konnten sich zurücklehnen und die letzte Viertelstunde relaxt genießen. Nach dem Schlusspfiff feierten sie mit ihren Spielern dann noch den perfekten Saisonausklang.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir sind mit der ersten Chance in Führung gegangen. Ich konnte auf acht Spieler nicht zurückgreifen. Von dem her war das natürlich ein idealer Spielverlauf. Das hat den Talenten Sicherheit gegeben. Natürlich war Gloggnitz vielleicht mental auch etwas müde. Aber wir haben es optimal ausgenützt. Schön, dass wir uns mit so einem Ausrufezeichen in die Sommerpause verabschieden können.“

Die Besten: Lukas Marschall (Abwehr SV Langenrohr), Philip Jung (Mittelfeld SV Langenrohr)

Details

